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इस अवसर पर क्षेत्रीय भाजपा विधायक कैलाश आचार्य ने कहा कि प्रभु श्रीराम का जीवन मर्यादा, त्याग, सेवा और कर्तव्यनिष्ठा की सीख देता है। सुंदरकांड का पाठ मनुष्य के भीतर आत्मविश्वास, साहस और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ऐसे धार्मिक आयोजनों से आध्यात्मिक चेतना के साथ आपसी भाईचारे और सामाजिक एकता को भी मजबूती मिलती है।नगर पंचायत अध्यक्ष गौरव श्रीवास्तव ने कहा कि धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं के संवाहक हैं। सुंदरकांड पाठ और हरिकीर्तन से मन को शांति मिलती है तथा समाज में सद्भाव और समरसता का वातावरण बनता है। प्रभु श्रीराम और हनुमान जी के आदर्शों को जीवन में आत्मसात करना ही ऐसे आयोजनों की सार्थकता है। इस मौके पर संदीप गुप्ता, त्रिलोकी बिंद, कैलाश जायसवाल, राघवेंद्र प्रताप सिंह, आरती जायसवाल, ज्योति गुप्ता, अनीता शर्मा, प्रमिला शुक्ला, सभासद मीना विश्वकर्मा, डॉ. कुंदन गोंड, रवि गुप्ता, रामदुलारे गोंड, आशीष पाठक, सुशील पांडेय, प्रमोद कुशवाहा, प्रदीप जायसवाल, उमेश चौहान, राजीव पाठक, सुनील मद्धेशिया, सारांश केसरी, राममूरत कुशवाहा, राहुल सोनकर और प्यारे लाल सोनकर सहित अन्य लोग मौजूद रहे।