Chandauli News: दिन में बढ़ा तापमान, शाम को बूंदाबांदी से फिर बदला मौसम

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मौसम में बदलाव के बीच तापमान में भी उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। रविवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा, जो शनिवार के 27 डिग्री के मुकाबले दो डिग्री अधिक था। वहीं, न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। शनिवार को रात का तापमान 21 डिग्री था, जो रविवार को घटकर 20 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवात का प्रभाव कमजोर होने के साथ मौसम में धीरे-धीरे बदलाव आने के संकेत हैं। आगामी दिनों में दिन के तापमान में चार से छह डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि रात के तापमान में दो से चार डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है। इससे दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ेगा। राज्य कृषि एवं मौसम विभाग के प्रभारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मौसम के उतार-चढ़ाव का असर सुबह और शाम अधिक महसूस हो सकता है। दिन में गर्माहट बढ़ेगी, जबकि रात में तापमान गिरने से हल्की ठंड बनी रह सकती है।