Chandauli News: परीक्षा देने निकले छात्र का अपहरण, प्राथमिकी दर्ज की

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चंदौली के पिपरी गांव निवासी रत्नेश तिवारी औद्योगिक नगर स्थित निजी फैक्ट्री में मशीन चालक का काम करते हैं। वह फैक्ट्री के सामने स्थित निजी आवास में परिवार के साथ रहते हैं। उन्होंने बताया कि उनका पुत्र शिवम तिवारी (13) भी उनके साथ रहता है। एक अक्तूबर को सुबह करीब 10 बजे वह रामनगर स्थित प्रभु नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में कक्षा नौ की परीक्षा देने के लिए घर से निकला था। परीक्षा देने के बाद वह घर नहीं लौटा।परिजनों ने कॉलेज, रिश्तेदारी और अन्य संभावित स्थानों पर उसकी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पिता के अनुसार शिवम ने काले रंग की पैंट और सफेद रंग की शर्ट पहनी थी। इस संबंध में मुगलसराय कोतवाली प्रभारी अर्जुन सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर छात्र के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।