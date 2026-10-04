Chandauli News: छात्राओं को गलत तरीके से छूने का आरोप, अनुदेशक निलंबित

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अभिभावकों का आरोप है कि विद्यालय में योगाभ्यास के दौरान अनुदेशक छात्राओं को गलत तरीके से छूते हैं। वहीं, कुछ शिक्षकों पर छात्रों से गुटखा और पान मंगाने का भी आरोप लगाया। अभिभावकों के अनुसार दो अक्तूबर को विद्यालय में जागरूकता टीम ने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद बच्चों ने घर पहुंचकर परिजनों को विद्यालय में होने वाली घटनाओं की जानकारी दी।हंगामे की जानकारी पाकर बीईओ अजीत पाल विद्यालय पहुंचे और अभिभावकों को शांत कराया। खंड शिक्षा अधिकारी अजीत पाल ने बताया कि मामले की जांच और सभी पक्षों के बयान लेकर रिपोर्ट बीएसए को भेज दी गई है। बीईओ की रिपोर्ट के आधार पर बीएसए ने अनुदेशक को निलंबित करते हुए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है।कोट-अभिभावकों के आरोप और बीईओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर अनुदेशक विजय कुमार को निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। - सचिन कुमार, बीएसए