Chandauli News: रोमांचक मुकाबलों में बेटियों ने जीत के लिए झोंकी ताकत

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अंडर-14 वर्ग में नोजगे पब्लिक स्कूल राजस्थान ने दुद्दुपूडी इंग्लिश स्कूल को 11-7 से हराया। केएन मोदी ग्लोबल स्कूल गाजियाबाद ने हजारीलाल पब्लिक स्कूल दिल्ली को 7-6 से शिकस्त दी। बिरला पब्लिक स्कूल दोहा कतर ने ग्रेट इंडियन सैनिक स्कूल रायपुर को 2-1 और अवर ओन इंग्लिश स्कूल शारजाह यूएई ने ग्रेट इंडियन सैनिक स्कूल रायपुर को 3-1 से हराया। दुद्दुपूडी इंग्लिश स्कूल ने अवर ओन इंग्लिश स्कूल शारजाह को 9-1 से पराजित किया।अंडर-17 में भारत नेशनल पब्लिक स्कूल दिल्ली ने सनबीम एकेडमी वाराणसी को 6-0 से हराया। वेलामल चेन्नई ने ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल अलीगढ़ को 12-3 और श्री जैन युआन गुजरात ने कल्याणी पब्लिक स्कूल पुणे को 12-11 से शिकस्त दी। इंडियन स्कूल अलवेदी ने शांति निकेतन कतर को 11-2 से हराया। द कल्याणी स्कूल पुणे ने आर्मी पब्लिक स्कूल गोपालपुर को 5-3 से पराजित किया। अंडर-19 में आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली ने सनबीम एकेडमी वाराणसी को 16-2 और पावना स्कूल हाथरस ने ज्ञानदीप स्कूल कर्नाटक को 17-4 से हराया।