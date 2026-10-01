Chandauli News: कूड़े की जगह हरियाली, जीटीआर ब्रिज के पास लगाए 500 पौधे

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दरअसल, जीटीआर ब्रिज शहर में प्रवेश का प्रमुख मार्ग है। इसके आसपास रेलवे की जमीन लंबे समय से खाली पड़ी थी। जगह-जगह कूड़ा जमा होने से क्षेत्र का स्वरूप खराब दिखाई देता था। शहर में प्रवेश करने वाले लोगों को स्वच्छ और आकर्षक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर पालिका ने इस क्षेत्र को हरियालीयुक्त क्षेत्र के रूप में विकसित करने की पहल की है। इसके लिए नगर पालिका और रेलवे प्रशासन के बीच एमओयू साइन किया गया था।एमओयू के बाद नगर पालिका ने जमीन पर जमा कूड़े को हटवाकर सफाई कराई। इसके बाद पौधरोपण का काम शुरू कराया गया। पहले चरण में यहां करीब 500 हेज के पौधे लगाए गए हैं। पौधों के विकसित होने के बाद सड़क और ब्रिज के आसपास हरित पट्टी तैयार होगी। नगर पालिका के अनुसार पौधरोपण के बाद खाली हिस्से में घास लगाई जाएगी। इससे जमीन का बड़ा हिस्सा हरा-भरा दिखाई देगा।साथ ही ब्रिज के पास बनी ढलान को भी सजाने की तैयारी है। यहां बोगनवेलिया के पौधे लगाए जाएंगे। रंग-बिरंगे फूलों वाले इन पौधों से ढलान का स्वरूप बदलने की योजना है। क्षेत्र के विकसित होने से शहर के प्रवेश मार्ग की तस्वीर बदलेगी। अभी तक कूड़े और गंदगी के कारण उपेक्षित दिखने वाला यह इलाका आने वाले दिनों में हरियाली और फूल-पौधों से सजा नजर आएगा। इसके लिए लगाए गए पौधों की देखभाल और नियमित सफाई पर भी जोर दिया जाएगा।कोट-जीटीआर ब्रिज के आसपास के क्षेत्र को हरा-भरा बनाया जा रहा है। यहां लगाए गए पौधों की देखभाल के लिए कर्मचारी की तैनाती की जाएगी। जीटीआर ब्रिज के आसपास हरियाली होने से क्षेत्र की सुंदरता बढ़ेगी। - सोनू किन्नर, चेयरमैन, नगर पालिका, पीडीडीयू नगर।