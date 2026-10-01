Chandauli News: निबंध और चित्रकला में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:51 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:51 AM IST
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पीडीडीयू नगर। ब्लॉक संसाधन केंद्र धरहरा में बुधवार को ‘विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश 2047’ थीम पर निबंध एवं पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता खंड शिक्षा अधिकारी की देखरेख में संपन्न हुई। इसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
निबंध प्रतियोगिता में पूर्व माध्यमिक विद्यालय नईबाजार की छात्रा खुशबू राय और कंपोजिट विद्यालय रैपुरा की अर्पिता ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। अमीषा ने द्वितीय और आईना ने तृतीय स्थान हासिल किया। चित्रकला एवं पोस्टर प्रतियोगिता में यूपीएस दिघवट की लाडो प्रथम, कंपोजिट विद्यालय की सुहानी विश्वकर्मा द्वितीय और चंद्रमा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में विजेता छात्र-छात्राओं को मेडल और शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया। इस दौरान नवीन सिंह, प्रमोद कुमार, विकल जायसवाल, अरुण रत्नाकर, देवेंद्र यादव, संजय सिंह, दीनदयाल पांडेय आदि मौजूद रहे। संवाद
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निबंध प्रतियोगिता में पूर्व माध्यमिक विद्यालय नईबाजार की छात्रा खुशबू राय और कंपोजिट विद्यालय रैपुरा की अर्पिता ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। अमीषा ने द्वितीय और आईना ने तृतीय स्थान हासिल किया। चित्रकला एवं पोस्टर प्रतियोगिता में यूपीएस दिघवट की लाडो प्रथम, कंपोजिट विद्यालय की सुहानी विश्वकर्मा द्वितीय और चंद्रमा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में विजेता छात्र-छात्राओं को मेडल और शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया। इस दौरान नवीन सिंह, प्रमोद कुमार, विकल जायसवाल, अरुण रत्नाकर, देवेंद्र यादव, संजय सिंह, दीनदयाल पांडेय आदि मौजूद रहे। संवाद
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