फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Eight players from the district will showcase their skills at the divisional kabaddi trials.

Chandauli News: मंडलीय कबड्डी ट्राॅयल में दम दिखाएंगे जिले के आठ खिलाड़ी

Sun, 04 Oct 2026 01:49 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:49 AM IST
विज्ञापन
Eight players from the district will showcase their skills at the divisional kabaddi trials.
महेंद्र टे​क्निकल इंटर कॉलेज में कबड्डी के ट्रायल में शामिल ​खिलाड़ी। स्रोत:-जागरूक पाठक
पीडीडीयू नगर। खेल विभाग उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश कबड्डी संघ की ओर से आयोजित प्रदेश स्तरीय समन्वय सबजूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता के लिए शनिवार को महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित जिला स्तरीय चयन ट्रायल में 40 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। बेहतर प्रदर्शन के आधार पर आठ खिलाड़ियों का चयन मंडल स्तरीय ट्रायल के लिए किया गया।
विज्ञापन

कबड्डी कोच पूनम यादव ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों में गोविंद सोनकर, शनि सोनकर, हिमांशु, अमन, सिंघासन, अभय, अंश यादव और सचिन यादव पांच अक्टूबर को वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में आयोजित ट्रायल में प्रतिभाग करेंगे। उप क्रीड़ा अधिकारी इरशाद अहमद ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों को मंडल स्तर पर भी अच्छे प्रदर्शन के लिए नियमित अभ्यास, फिटनेस और खेल की तकनीक पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि खिलाड़ी मंडल स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed