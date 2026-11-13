Chandauli News: अनुदान पर बीज वितरण तेज गेहूं का 3068 क्विंटल बीज बांटा

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कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जिले में गेहूं के लिए 9624 क्विंटल, चना के लिए 286.24 क्विंटल, मटर के लिए 7.40 क्विंटल, मसूर के लिए 120.04 क्विंटल और सरसों के लिए 31 क्विंटल बीज आवंटित किए गए हैं। इनमें गेहूं की उन्नत प्रजातियों के साथ अन्य फसलों के प्रमाणित बीज शामिल हैं।विभाग की ओर से 12 नवंबर तक गेहूं के 3068 क्विंटल, चना के 146.13 क्विंटल, मटर के 4.80 क्विंटल, मसूर के 40.10 क्विंटल और सरसों के 7.68 क्विंटल बीज वितरित किए जा चुके हैं। शेष बीजों का वितरण जारी है।जिला कृषि अधिकारी विनोद यादव ने बताया कि किसानों को सरकारी योजना का लाभ दिलाने के लिए राजकीय बीज गोदामों पर बीज उपलब्ध कराए गए हैं। ई-लॉटरी अथवा ऑटो कन्फर्म के माध्यम से चयनित किसान संबंधित राजकीय बीज गोदाम पर पहुंचकर अपना बीज प्राप्त कर लें। संवाद