Chandauli News: योगासन में चंदौली की बेटियों ने जीते आठ पदक

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रामकृष्ण महिला विद्यालय मंदिर इंटर कॉलेज की खेल शिक्षिका प्रिया सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग की छात्राओं ने ट्रेडिशनल, आर्टिस्टिक और रिदमिक योगासन स्पर्धाओं में प्रतिभाग किया। अंडर-17 वर्ग में फलक, सृष्टि और नेहा, अंडर-14 में निधि और प्रतिमा तथा अंडर-19 में शिवांगिनी और मंतसा ने पदक हासिल किया। विजेता खिलाड़ियों को मंडलीय क्रीड़ा सचिव राजेश सिंह ने मेडल और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया।जनपदीय क्रीड़ा सचिव अरुण कुमार के मार्गदर्शन में टीम का गठन किया गया था। आदर्श जनता इंटर कॉलेज चतुरीपुर के शारीरिक शिक्षक संतोष कुमार ने टीम मैनेजर के रूप में छात्राओं का मार्गदर्शन किया।