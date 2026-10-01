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Chandauli News: योगासन में चंदौली की बेटियों ने जीते आठ पदक

Thu, 01 Oct 2026 01:38 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:38 AM IST
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Chandauli's daughters won eight medals in yogasan.
वाराणसी में आयोजित मंडलीय प्रतियोगिता में विजेता चंदौली के ​​खिलाड़ी। स्रोत:-जागरूक पाठक
पीडीडीयू नगर। वाराणसी के टाउनहाल स्थित अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में आयोजित मंडल स्तरीय बालिका योगासन प्रतियोगिता में चंदौली की छात्राओं ने प्रदर्शन किया। जनपद से प्रतियोगिता में शामिल नौ बालिकाओं में आठ ने पदक हासिल किए। इनमें छह ने रजत और दो ने कांस्य पदक जीते।
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रामकृष्ण महिला विद्यालय मंदिर इंटर कॉलेज की खेल शिक्षिका प्रिया सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग की छात्राओं ने ट्रेडिशनल, आर्टिस्टिक और रिदमिक योगासन स्पर्धाओं में प्रतिभाग किया। अंडर-17 वर्ग में फलक, सृष्टि और नेहा, अंडर-14 में निधि और प्रतिमा तथा अंडर-19 में शिवांगिनी और मंतसा ने पदक हासिल किया। विजेता खिलाड़ियों को मंडलीय क्रीड़ा सचिव राजेश सिंह ने मेडल और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया।
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जनपदीय क्रीड़ा सचिव अरुण कुमार के मार्गदर्शन में टीम का गठन किया गया था। आदर्श जनता इंटर कॉलेज चतुरीपुर के शारीरिक शिक्षक संतोष कुमार ने टीम मैनेजर के रूप में छात्राओं का मार्गदर्शन किया।
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