चंदौली: घर से 100 मीटर की दूरी पर नहर में डूबकर बुजुर्ग की मौत, एक घंटे बाद मिला शव; पास में पड़ा था गमछा-डंडा

इसके बाद ग्रामीणों और परिजनों ने नहर में उतरकर उनकी तलाश शुरू की। काफी देर तक तलाश करने के बावजूद राममूरत का पता नहीं चला। इसके बाद ग्रामीणों ने घटना की सूचना बलुआ थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तलाश अभियान में जुट गई।



एसएसआई अनंत भार्गव ने पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों के साथ नहर में बुजुर्ग की तलाश शुरू की। करीब एक घंटे तक चले अभियान के बाद भलेहटा फाटक के पास भूपौली नहर में राममूरत राम का शव बरामद हुआ। शव मिलते ही मौके पर मौजूद परिजनों में चीख-पुकार मच गई। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल रहा।



बताया गया कि मृतक के परिवार में एक पुत्र हरिनाथ और एक पुत्री हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद गांव में भी शोक का माहौल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम समेत अन्य कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है।