Chandauli News: कटशिला में हाईवे पर मृत गाय से टकराई बाइक, युवक की मौत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:52 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:52 AM IST
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ताराजीवनपुर। सदर कोतवाली क्षेत्र के कटशिला गांव के पास नेशनल हाईवे पर बुधवार अलसुबह सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सड़क पर पहले से मृत पड़ी गाय से बाइक टकराने के कारण हादसा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
अलीनगर थाना क्षेत्र के चकिया पर गांव निवासी कैलाश यादव का 20 वर्षीय पुत्र मनीष यादव बुधवार सुबह बाइक से चंदौली जा रहा था। कटशिला गांव के समीप नेशनल हाईवे पर पहुंचते ही उसकी बाइक सड़क पर पड़ी मृत गाय से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि मनीष बाइक से उछलकर सड़क पर गिर गया। गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल भेज दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल रहा। कोतवाल बिंदेश्वर पांडेय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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अलीनगर थाना क्षेत्र के चकिया पर गांव निवासी कैलाश यादव का 20 वर्षीय पुत्र मनीष यादव बुधवार सुबह बाइक से चंदौली जा रहा था। कटशिला गांव के समीप नेशनल हाईवे पर पहुंचते ही उसकी बाइक सड़क पर पड़ी मृत गाय से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि मनीष बाइक से उछलकर सड़क पर गिर गया। गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
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राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल भेज दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल रहा। कोतवाल बिंदेश्वर पांडेय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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