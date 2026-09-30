Chandauli News: बैरिकेडिंग और रूट डायवर्जन होगा, नौका संचालन पर रहेगी रोक

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एयर शो में 22 से 25 अक्तूबर को नमो घाट से अस्सी घाट के बीच लड़ाकू विमान करतब दिखाएंगे। इसमें 100 से ज्यादा विमान और हेलीकॉप्टर शामिल होने की जानकारी मिली है। वहीं, बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन की तैयारियों में जुटा है। घाटों और आसपास के क्षेत्रों में बैरिकेडिंग और रूट डायवर्जन की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही करीब एक किलोमीटर के दायरे में निजी ड्रोन उड़ाने पर रोक लगाने की तैयारी है। शो के दौरान दोपहर में गंगा में नौका संचालन भी बंद रखने की योजना है।राजघाट पुल पर सड़क और रेल यातायात की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था और निर्धारित अवधि में रूट डायवर्जन की योजना पर भी प्रशासन काम कर रहा है। दोनों अधिकारियों ने दर्शकों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जरूरी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम राजेश वर्मा, सीओ अरुण सिंह, थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार, तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव आदि रहे।