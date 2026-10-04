Chandauli News: 4,598 विद्यार्थियों के खातों में पहुंचे 1.14 करोड़ रुपये

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जिले के 4,598 विद्यार्थियों के बैंक खातों में 113.97 लाख रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के 2,631 विद्यार्थियों को 73.89 लाख, अनुसूचित जाति के 1,155 विद्यार्थियों को 15.17 लाख, अल्पसंख्यक वर्ग के 492 विद्यार्थियों को 15.31 लाख और सामान्य वर्ग के 320 विद्यार्थियों को 9.60 लाख रुपये मिले। विज्ञापन

महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में सैयदराजा के भाजपा विधायक सुशील सिंह ने पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्वीकृति पत्र सौंपे। जिले के अन्य शिक्षण संस्थानों में भी कार्यक्रम हुए, जिनमें विद्यार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए गए। इस दौरान मुगलसराय विधायक प्रतिनिधि बृजेश सिंह, सीडीओ आर. जगत साई के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिले के 4,598 विद्यार्थियों के बैंक खातों में 113.97 लाख रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के 2,631 विद्यार्थियों को 73.89 लाख, अनुसूचित जाति के 1,155 विद्यार्थियों को 15.17 लाख, अल्पसंख्यक वर्ग के 492 विद्यार्थियों को 15.31 लाख और सामान्य वर्ग के 320 विद्यार्थियों को 9.60 लाख रुपये मिले।महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में सैयदराजा के भाजपा विधायक सुशील सिंह ने पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्वीकृति पत्र सौंपे। जिले के अन्य शिक्षण संस्थानों में भी कार्यक्रम हुए, जिनमें विद्यार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए गए। इस दौरान मुगलसराय विधायक प्रतिनिधि बृजेश सिंह, सीडीओ आर. जगत साई के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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चंदौली। पूर्वदशम और दशमोत्तर कक्षाओं के छात्र-छात्राओं के खाते में शनिवार को छात्रवृत्ति की धनराशि भेजी गई। लखनऊ स्थित लोक भवन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्वीकृति पत्र प्रदान किए। वहीं, महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया और किया गया और विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्वीकृति पत्र दिए गए।