Bulandshahar News: कार की टक्कर से घायल युवक की मौत, दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल पर आरोप

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कोतवाली देहात के गांव हीरापुर निवासी राजू सिंह ने बताया कि उनका पुत्र रोहित 26 अगस्त की सुबह पैदल घर से स्याना-बुलंदशहर रोड स्थित अपनी दुकान पर जा रहा था। रामा डेरी के पास बुलंदशहर की ओर से आ रही सफेद रंग की होंडा सिटी कार चालक ने उनके बेटे को टक्कर मार दी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। 27 अगस्त को मेरठ से दिल्ली उपचार के लिए ले जाते समय उनके बेटे की रास्ते में मौत हो गई। आरोप लगाया कि कार को दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल चला रहा था, जो नरसेना थाना क्षेत्र में सम्मन तामील कराने के लिए आया था। आरोप लगाया कि पुलिस को साक्ष्य उपलब्ध कराने के बाद भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए उन्होंने एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया था। सीओ सिटी प्रखर पांडेय ने बताया कि एसएसपी के आदेश पर अज्ञात चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

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बुलंदशहर। कार की टक्कर से घायल हुए युवक की उपचार के दौरान मौत के मामले में पीड़ित पिता ने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल पर टक्कर मारने का आरोप लगाया है। एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।