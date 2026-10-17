Bulandshahar News: डंपिंग ग्राउंड पर कूड़ा डालने के विरोध में ट्रैक्टरों के सामने बैठीं महिलाएं

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राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल गाजी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने तहसील पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने डंपिंग ग्राउंड की समस्या के समाधान की मांग की। स्थानीय निवासी मुस्कान परवीन, आकसरी सत्तो और कौशल ने विरोध किया। उनका कहना है कि आबादी के पास कूड़ा डालने से दुर्गंध फैल रही है। इससे मच्छर-मक्खियों की वृद्धि हो रही है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। लोग इस समस्या से परेशान हैं। काफी समझाने-बुझाने के बाद नगर पालिका ने डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा डाला। एसडीएम रविंद्र प्रताप सिंह को संपूर्ण समाधान दिवस में ज्ञापन सौंपा गया।लोगों के अनुसार, नगर पालिका पहले जेवर रोड स्थित मेहताब नगर में कूड़ा डालती थी। इसके बाद ईदगाह के पास और हाईवे पर ट्रक यूनियन के निकट भी कूड़ा डाला गया। इन सभी स्थानों पर भी स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। लगातार विरोध के कारण नगर पालिका के सामने शहर का कूड़ा डालने के लिए उपयुक्त स्थान तलाशने की चुनौती बनी हुई है।एसडीएम रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कूड़ा नगर पालिका की अपनी भूमि पर डाला जा रहा है। उन्हें इस संबंध में शिकायत मिली है। नगर पालिका की ओर से कूड़ा डालने के लिए एक उपयुक्त स्थान तलाशा जा रहा है। स्थान निश्चित होने पर वहीं कूड़ा डलवाया जाएगा।