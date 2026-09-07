Bulandshahar News: गंगा घाटाें को पार कर सड़क और खादर के खेतों में पहुंचा पानी, लोगों ने सामान समेटा

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सोमवार सुबह बिजनौर बैराज से 1,32,811 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे जलस्तर में और वृद्धि की संभावना है। आहार के सिद्ध बाबा गंगा घाट पर सीसी रोड का आधा हिस्सा गंगा में समा गया। घाट पर रखी झोपड़ी का सामान 150 मीटर पीछे हटाया गया। हैंडपंप भी उखाड़ लिए गए हैं और पुलिस टीम तैनात है। कटान के कारण वन विभाग और किसानों की जमीन गंगा में समा रही है। अस्थायी दुकानदारों और किसानों ने अपना सामान समेट लिया है। प्रशासन ने खादर क्षेत्र के ग्रामीणों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।नरौरा गंगा बैराज पर नदी उफान पर है। गत चौबीस घंटे में कुल आवक 114073 क्यूसेक प्रति सेकंड दर्ज की गई। बैराज से नदी की डाउन स्ट्रीम में 99297 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। सिंचाई विभाग हेडवर्क के वरिष्ठ जल लेखा सहायक देवेश कुमार ने यह जानकारी दी। जलस्तर में बढ़ोतरी की सूचना जिला प्रशासन को लगातार दी जा रही है।