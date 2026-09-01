फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Travel for free by showing your Aadhaar card; the smart card will be issued later.

Bulandshahar News: आधार कार्ड दिखाकर करें मुफ्त सफर, बाद में बनेगा स्मार्ट कार्ड

Tue, 01 Sep 2026 01:28 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:28 AM IST
विज्ञापन
Travel for free by showing your Aadhaar card; the smart card will be issued later.
बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की साधारण बसों में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा की सुविधा शुरू हो गई है। अभी आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा की जा सकती है, बाद में स्मार्ट कार्ड बनाए जाएंगे।
विज्ञापन

प्रदेश सरकार ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना को 28 अगस्त से लागू कर दिया गया है। 28 व 29 को रक्षाबंधन के चलते सभी महिलाओं को निशुल्क सफर का लाभ मिला। रविवार से बुजुर्ग महिलाओं के लिए यह सुविधा लागू कर दी गई है।
विज्ञापन

परिचालक आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र से उम्र की पुष्टि करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन (ईटीएम) से शून्य किराये का टिकट जारी करेगा। टिकट पर बस संख्या के साथ यात्रा शुरू करने के स्थान और गंतव्य का विवरण भी दर्ज होगा। वहीं, डिपो की ओर से प्रत्येक माह निशुल्क यात्रा करने वाली महिलाओं की संख्या और उनके किराये के बराबर बनने वाली राशि का विवरण मुख्यालय भेजा जाएगा। इसी आधार पर सरकार निगम को किराये की प्रतिपूर्ति करेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

बुलंदशहर डिपो एआरएम परमानंद का कहना है कि महिलाएं को जल्द स्मार्ट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। तब तक आधार या पहचान पत्र को दिखा निशुल्क यात्रा की सुविधा का लाभ ले सकेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed