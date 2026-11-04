फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Three illegal colonies being developed on 17.5 bighas in Gangeruwa demolished

Bulandshahar News: गंगेरूवा में 17.5 बीघा में काटी जा रहीं तीन अवैध कॉलोनियां ध्वस्त

Wed, 04 Nov 2026 11:17 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:17 PM IST
विज्ञापन
Three illegal colonies being developed on 17.5 bighas in Gangeruwa demolished
गंगेरूवा में अन​धिकृत कालोनी ध्वस्त करता प्रा​धिकरण का बुलडोजर। स्रोत : प्रा​धिकरण
बुलंदशहर। बुलंदशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण ने बुधवार को अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की। प्राधिकरण के सचल प्रवर्तन दल ने जोन-तीन क्षेत्र में करीब 17.5 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही तीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करा दिया। तीनों कॉलोनियां बिना मानचित्र स्वीकृत कराए विकसित की जा रही थीं।
विज्ञापन

प्राधिकरण सचिव वान्या सिंह ने बताया कि बुधवार को बुलंदशहर क्षेत्र के जोन-तीन में सचल प्रवर्तन दल को ध्वस्तीकरण अभियान के लिए भेजा गया। टीम ने गंगेरूवा में नौसेना रोड स्थित डीपीएस स्कूल के पीछे मोहम्मद जाहिद की ओर से करीब छह बीघा भूमि पर विकसित की जा रही कॉलोनी को चिह्नित किया।
विज्ञापन

इसके अलावा गंगेरूवा में सोनू उर्फ जुगेन्द्र की ओर से करीब 3.5 बीघा और गांव जालखेड़ा में रविंद्र प्रजापति की ओर से करीब आठ बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। जांच में तीनों कॉलोनियों के मानचित्र स्वीकृत नहीं पाए गए। इसके बाद प्राधिकरण की टीम ने कालोनी में अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया। प्राधिकरण उपाध्यक्ष डॉ. अपराजिता सिंह सिनसिनवार ने लोगों से अपील है कि किसी भी अनधिकृत कॉलोनी में प्लॉट न खरीदें और बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कार्य न करें। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed