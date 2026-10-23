Bulandshahar News: खाद्य सुरक्षा विभाग ने 100 किलो खराब चिप्स मौके पर कराए नष्ट

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

वहीं, हजरतपुर स्थित फैक्टरी में नमकीन बनाने के लिए रखे करीब 100 किलो दुर्गंध युक्त खराब आलू चिप्स मौके पर ही नष्ट करा दिए गए। इसके अलावा स्याना क्षेत्र में एक डेयरी निर्माण इकाई से नमूना लेने के बाद 28 किलो वेजिटेबल फैट भी सीज किया गया।शुक्रवार को सहायक आयुक्त खाद्य की ओर से गठित टीमों ने दिवाली विशेष अभियान के तहत मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की। शुक्रवार को टीम ने अनूपशहर, बुगरासी और स्याना में कार्रवाई करते हुए कुल पांच खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। इसके अलावा 100 किलो बदबूदार चिप्स को नष्ट कराया है, साथ ही 25 किलो वेजिटेबल फैट को सीज किया है।तहसील सदर क्षेत्र के हजरतपुर स्थित डायमंड फूड इंडस्ट्री में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जांच की। यहां से नमकीन का एक नमूना और नमकीन बनाने में इस्तेमाल होने वाले राइस ब्रान रिफाइंड ऑयल का एक नमूना लिया गया। जांच के दौरान नमकीन निर्माण के लिए रखी करीब 100 किलो आलू चिप्स से बदबू आ रही थी। टीम ने उन्हें मौके पर ही नष्ट करा दिया।अनूपशहर तहसील स्थित आराध्य ट्रेडर्स से मां अंजनी ब्रांड देसी घी और तपन ब्रांड कुकिंग मीडियम (इंटर-एस्टरीफाइड वेजिटेबल फैट) के नमूने संग्रहित किए गए। वहीं, स्याना तहसील के बुगरासी बाजार स्थित लक्ष्मी डेयरी निर्माण इकाई से आनंद ही आनंद ब्रांड के इंटर-एस्टरीफाइड वेजिटेबल फैट का नमूना लिया गया। नमूना लेने के बाद टीम ने मौके पर भंडारित 28 किलोग्राम वेजिटेबल फैट को नियमानुसार सीज कर दिया। यह सामग्री निर्माता के 35 डिब्बों में पैक थी।छापे के दौरान लिए गए सभी पांच नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और मानकों के अनुरूप स्थिति स्पष्ट होगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभाग का दिवाली विशेष अभियान आगे भी जारी रहेगा।- ममता चौधरी, सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा