सपा सांसद रामजी लाल सुमन बोले: आरएसएस और भाजपा मानवता के दुश्मन; मनु स्मृति और आरक्षण को लेकर कही ये बात

आरएसएस और भाजपा मानवता के दुश्मन हैं। इन्हें एक क्षण भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं हैं। मनु स्मृति को मानने के लिए दबाव बनाने और आरक्षण को खत्म करने की बात कही जा रही है, लेकिन यदि आरक्षण खत्म होगा तो मनु स्मृति को भी नहीं माना जाएगा। यह बातें बुधवार को सपा के जिला कार्यालय पर राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने कही।

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राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि पश्चिम इलाके के लोग जन्मजात नेता परस्त के चंगुल में है। जब हिंदुस्तान का संविधान बन रहा था तो भाजपा के लोग यह कह रहे थे कि जब मनु का संविधान है तो देश को किसी ओर के संविधान की जरुरत नहीं हैं। 1949 में जब बाबा साहब जिंदा थे तो उन्होंने बाबा साहब का पुतला फूंका था। अब ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे है, इनका तिरंगे से क्या ताल्लुक है, 50-55 वर्ष तक इन्होंने तिरंगे झंडे को नहीं फहराया।