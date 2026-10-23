Bulandshahar News: राजेबाबू पार्क में धरना देकर कलक्ट्रेट पहुंचे सफाई कर्मचारी

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यूनियन के अध्यक्ष जितेंद्र मोहन ने कहा कि सफाई कर्मचारियों पर काम का अत्यधिक बोझ है लेकिन इसके अनुपात में नई भर्ती नहीं की जा रही है। कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं। कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन, बोनस, ग्रेच्युटी और ईपीएफ का लाभ दिलाने के साथ बकाया भुगतान भी कराया जाए। उन्होंने एक अप्रैल 2026 से एरियर सहित न्यूनतम वेतन देने और मासिक वेतन 42 हजार रुपये करने की मांग उठाई।संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी करने, सेवाकाल में मृत्यु होने पर आश्रितों को नौकरी और कम से कम 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने, ग्रामीण सार्वजनिक शौचालयों पर कार्यरत कर्मचारियों को सफाई कर्मचारी का दर्जा देने तथा साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित करने की मांग की गई। इसके अलावा सुरक्षा उपकरण, मौसम के अनुसार वर्दी, पेंशन संबंधी लाभ और कार्यस्थलों पर पेयजल व बैठने की व्यवस्था कराने की मांग भी रखी गई।यूनियन ने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पालिका प्रशासन और कर्मचारी प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक बुलाकर समस्याओं का समाधान कराने की मांग की। इस दौरान संरक्षक सुरेंद्र सिंह, महासचिव पंकज कुमार प्रशांत बाल्मीकि, सोनी, मनोज बाल्मीकि, मोहिनी, कपिल बाल्मीकि, विजय जैनवाल और कांता सिंह आदि शामिल रहे।