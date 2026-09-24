फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Samuh Sakhis protest for demanding an honorarium of rs 15000 in Bulandshahar

बुलंदशहर में समूह सखियों का प्रदर्शन: मानदेय बढ़ाकर 15 हजार करने की मांग, स्मार्टफोन-बीमा भी मांगा

Thu, 24 Sep 2026 01:46 PM IST
Rahul Kumar Tiwari संवाद न्यूज एजेंसी, बुलंदशहर
संवाद न्यूज एजेंसी, बुलंदशहर Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Thu, 24 Sep 2026 01:46 PM IST
सार

बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन से जुड़ी समूह सखियों ने मानदेय बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने 15 हजार रुपये मासिक मानदेय, स्मार्टफोन और सुरक्षा बीमा की सुविधा देने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा।

विज्ञापन
Samuh Sakhis protest for demanding an honorarium of rs 15000 in Bulandshahar
समूह सखियों ने किया प्रदर्शन - फोटो : अमर उजाला संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बुलंदशहर में मानदेय बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन से जुड़ी समूह सखियों ने बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रति माह 15 हजार रुपये मानदेय देने के साथ स्मार्टफोन और सुरक्षा बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा।

विज्ञापन




प्रदर्शन में शामिल समूह सखी रजनी, मिथलेश, नीलू और चंचल ने बताया कि वर्तमान में उन्हें महज दो हजार रुपये मानदेय मिल रहा है। इतनी कम राशि में परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि काम की जिम्मेदारियों को देखते हुए मानदेय बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए।
विज्ञापन


इसके अलावा स्मार्टफोन और सुरक्षा बीमा समेत अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि वह शासन स्तर की योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। साथ ही उनके कई तरह के अन्य कार्य भी लिए जाते हैं। इसलिए उन्होंने यह माग उठाई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


समूह सखियों ने मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए सरकार से जल्द समाधान कराने की मांग की। प्रदर्शन में समूह सखी बृजेश, पूनम, लक्ष्मी, वर्षा, शशीबाला, मीना, बबली, चंचल, उमेश, शोभा, प्रवेश और देवेंद्र आदि शामिल रहीं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed