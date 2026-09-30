Bulandshahar News: पुरानी ई-चालान व्यवस्था पर रोक, अब नेक्स्ट-जेन 2.0 से होंगे चालान

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पुराने पोर्टल पर लंबित चालान और जरूरी अभिलेखों को नई प्रणाली में स्थानांतरित (माइग्रेट) करने का काम शुरू कर दिया है। मंगलवार को नई व्यवस्था से 15 वाहनों के चालान काटे गए। एआरटीओ प्रवर्तन नीतू शर्मा ने बताया कि सोमवार से बुलंदशहर समेत प्रदेशभर में नई प्रणाली नेक्स्ट जेन ई-चालान 2.0 एप लागू कर दिया गया। नया एप आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम होगा।इसमें फोटो, वीडियो साक्ष्य के साथ तत्काल चालान जनरेट करने, ऑनलाइन भुगतान और रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग की भी सुविधा दे गई है। नई प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ेगी और चालान प्रक्रिया में भी तेजी आएगी। साथ ही फर्जी चालान और तकनीकी खामियों पर रोक लग सकेगी।नए एप के संचालन के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब नए एप से ही चालान करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार को 15 वाहनों के चालान काटने की कार्रवाई की गई। इसमें दोपहिया वाहन सवार व पीछे बैठे यात्री के हेलमेट न लगाने पर भी कार्रवाई की गई।विभागीय अफसरों के अनुसार नई प्रणाली नेक्स्ट जेन ई-चालान 2.0 एप से चालान होने पर वाहन चालक तत्काल क्यूआर कोड से जुर्माना अदा कर सकेंगे। इसके लिए वाहन स्वामी को कोर्ट या किसी अधिकारी के पास नहीं जाना पड़ेगा।