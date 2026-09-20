Bulandshahar News: कंफेक्शनरी की दुकान से मोबाइल फोन चोरी, रिपोर्ट दर्ज

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गुलावठी। कस्बे में दिनदहाड़े एक कंफेक्शनरी की दुकान से मोबाइल चोरी कर लिया। पीड़ित व्यापारी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। गुलावठी के टंकी स्टैंड निवासी प्रेरित कुमार की पानी की टंकी के पास कंफेक्शनरी की दुकान है। पीड़ित ने बताया कि शनिवार दोपहर के समय वह अपनी दुकान पर मौजूद था। इसी दौरान मौका पाकर एक अज्ञात आरोपी उसकी दुकान में रखा मोबाइल चोरी कर भाग गया। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।