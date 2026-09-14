Bulandshahar News: लेखपालों की मांग का सौंपा ज्ञापन

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इसके बाद भी संघ की मांगें वर्षों से अधूरी हैं। ऐसे में आवश्यक है कि लेखपालों की मांगों पर विचार किया जाए। मनीष ने कहा कि अंतरमंडलीय स्थानांतरण, चयन वर्ष 2025-26 की पदोन्नति सूची जारी करने, चयन वर्ष 2024 के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने, भत्तों में वृद्धि करने, वेतन वृद्धि करने समेत अन्य मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा है।इसके बाद भी उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द समस्याओं को सुनते हुए मांगों को पूरा किया जाए।