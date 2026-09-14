Bulandshahar News: लेखपालों की मांग का सौंपा ज्ञापन
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 10:34 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 10:34 PM IST
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बुलंदशहर। लेखपाल संघ की ओर से मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा गया है। लेखपाल संघ के जिला मंत्री मनीष कुमार यादव ने बताया कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने में लेखपाल की अहम भूमिका है।
इसके बाद भी संघ की मांगें वर्षों से अधूरी हैं। ऐसे में आवश्यक है कि लेखपालों की मांगों पर विचार किया जाए। मनीष ने कहा कि अंतरमंडलीय स्थानांतरण, चयन वर्ष 2025-26 की पदोन्नति सूची जारी करने, चयन वर्ष 2024 के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने, भत्तों में वृद्धि करने, वेतन वृद्धि करने समेत अन्य मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा है।
इसके बाद भी उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द समस्याओं को सुनते हुए मांगों को पूरा किया जाए।
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इसके बाद भी संघ की मांगें वर्षों से अधूरी हैं। ऐसे में आवश्यक है कि लेखपालों की मांगों पर विचार किया जाए। मनीष ने कहा कि अंतरमंडलीय स्थानांतरण, चयन वर्ष 2025-26 की पदोन्नति सूची जारी करने, चयन वर्ष 2024 के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने, भत्तों में वृद्धि करने, वेतन वृद्धि करने समेत अन्य मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा है।
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इसके बाद भी उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द समस्याओं को सुनते हुए मांगों को पूरा किया जाए।