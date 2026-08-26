Bulandshahar News: गुम हुए मोबाइल को तलाशने में जनपद पुलिस जोन में प्रथम
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:55 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:55 PM IST
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बुलंदशहर। बुलंदशहर पुलिस को जुलाई में गुम मोबाइल तलाशने में सीईआईआर पोर्टल समीक्षा में प्रदेश में चौथा और जोन में प्रथम स्थान मिला। पुलिस अधीक्षक क्राइम एवं साइबर अपराध नरेश कुमार ने बताया कि दूरसंचार विभाग का सीईआईआर पोर्टल चोरी/गुम स्मार्टफोन को ट्रैक व ब्लॉक कर मोबाइल चोरी पर अंकुश लगाता है। जुलाई में नियमित लॉगिन और अधिकतम रिकवरी के आधार पर जनपद को यह स्थान मिला। जुलाई में सीईआईआर पोर्टल पर 104 मोबाइल फोन ट्रेस हुए, जिनमें से 86 बरामद किए गए। यह उपलब्धि थाना प्रभारियों, सर्विलांस टीम के नियमित कार्य, तकनीकी उपयोग और त्वरित बरामदगी के प्रयासों का परिणाम है। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने जनसेवा, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य जारी रखने के निर्देश दिए।
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