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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Body of a young man found hanging from a window grille in the cremation ground building

Bulandshahar News: श्मशान घाट के भवन में जंगले से लटका मिला युवक का शव

Fri, 23 Oct 2026 10:46 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 10:46 PM IST
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ऊंचागांव। थाना जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव अमरगढ़ स्थित श्मशान घाट में बृहस्पतिवार देर शाम एक युवक का शव फंदे से लटका मिला। मृतक की पहचान अमरगढ़ निवासी लोकेश (30) के रूप में हुई है। युवक की संदिग्ध हालत में मौत के बाद से परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा।
बृहस्पतिवार शाम श्मशान घाट की ओर गए ग्रामीणों ने वहां बने भवन के जंगले से शव लटकता देखा। कुछ ही देर में मौके पर अन्य ग्रामीण व राहगीर मौके पर एकत्रित हो गए। सूचना पर पहुंची अमरगढ़ चौकी पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। विशेषज्ञों की टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए।
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इसके बाद पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। थाना प्रभारी ने बताया कि मौत के स्पष्ट कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही लग सकेगा। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। फिलहाल परिजनों की ओर से कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है।
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