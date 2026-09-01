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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   After a dispute with family members, a teenage girl swallowed 29 tuberculosis pills at once; her condition is critical.

Bulandshahar News: परिजनों से हुई लड़ाई तो किशोरी ने एक साथ खाईं क्षय रोग की 29 गोली, गंभीर

Tue, 01 Sep 2026 01:25 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:25 AM IST
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After a dispute with family members, a teenage girl swallowed 29 tuberculosis pills at once; her condition is critical.
बुलंदशहर। परिजनों से लेकर हुए विवाद में एक किशोरी ने घर में क्षय रोगी ताऊ की 29 गोली एक साथ खाकर जान देने का प्रयास किया। दवा के ओवरडोज के कारण किशोरी की हालत बिगड़ने पर परिजन उसे लेकर मेडिकल कॉलेज के नए भवन की इमरजेंसी पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने किशोरी की हालत गंभीर बताई है और अभी इलाज चल रहा है। सदर तहसील क्षेत्र के गांव धनौरा निवासी रिंकू की 17 वर्षीय पुत्री शिवानी सोमवार दोपहर को घर पर ही थी। शिवानी का किसी बात को लेकर परिजनों से कहासुनी हो गई। परिजनों की डांट से क्षुब्ध होकर किशोरी नाराजगी जता एक कमरे में चली गई। जहां रिंकू के बड़े भाई टीबी रोगी की दवा रखी हुई थी। किशोरी ने टीबी रोग की 30 गोली का पूरा पत्ता ले लिया और एक-एक कर 29 गोली खा ली। दवा के ओवरडोज के कारण किशोरी की हालत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गई। जिसके बाद उसे इमरजेंसी लाया गया। किशोरी शिवानी ने बताया कि परिजनों से कहासुनी के बाद उसे कुछ नहीं सूझा। मुझे कमरे में सिर्फ टीबी रोग की दवा दिखाई दी, जिसकी 29 गोली खा ली।
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क्षय रोग की दवा एक साथ खाने से किडनी पर पड़ सकता है असर
जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. हेमंत रस्तोगी ने बताया कि कोई साधारण व्यक्ति क्षय रोग की एक या दो गोली खा ले तो उसके स्वास्थ्य पर अधिक असर नहीं पड़ेगा। यदि वह एक साथ 10 से अधिक गोली खा लेता है तो उसके लिवर और किडनी पर असर पड़ेगा। साथ ही आंखों पर असर पर धुंधला दिखाई दे सकता है। यदि उसे कोई अन्य बीमारी है तो गंभीर स्थिति हो सकती हैं। ऐसे में उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचना चाहिए।
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चिकित्सा अधीक्षक मेडिकल कॉलेज डॉ. धीर सिंह का कहना है कि किशोरी ने बिना बीमारी क्षय रोग की 29 गोली एक साथ खाने की बात कही। दवाओं के ओवरडोज के कारण उसकी हालत बिगड़ी। स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही इसकी सूचना पुलिस को भेजा जा रही हैं।
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