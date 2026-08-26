Budaun News: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार एक महिला की मौत, दो घायल

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कोतवाली क्षेत्र के गांव काशी निवासी शेर बहादुर अपनी दो महिला रिश्तेदारों को बाइक से अपनी ससुराल बेलाडांडी गांव में छोड़ने जा रहे थे। कस्बा से निकलते ही सामने से आ रहे ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार उछलकर दूर जा गिरे। मौके पर पहुंची पुलिस तीनों घायलों को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने इंदु देवी (36) पत्नी सुरेंद्र को मृत घोषित कर दिया।मृतका की जेठानी तारावती (42) पत्नी सर्वेश और बाइक चालक शेर बहादुर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ट्रक कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है। उधर, सीओ अशेष नाथ सिंह ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाला ट्रक चालक वाहन समेत पुलिस के कब्जे में है। अभी पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।कोलकाता जा रहा बिस्कुट व नमकीन से भरा ट्रक पलटादातागंज। हजरतपुर-सैजनी मार्ग पर चितरी गांव के पास एक ट्रक सड़क की मिट्टी धंसक जाने के कारण खंती में पलट गया। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। ट्रक चालक गुड़गांव निवासी हृदेश ने बताया कि वह गुड़गांव से बिस्कुट और नमकीन लेकर कोलकाता जा रहा था। पुलिस ने डायवर्जन कर रखा है, इसलिए उसे इधर से गुजरना पड़ा। ट्रक पलटने के संबंध में पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई है। संवाद