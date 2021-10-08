Budaun News: महिला को बेल्ट और लात-घूसों से पीटा, बच्चे समेत घर से निकाला, रिपोर्ट दर्ज
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:01 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:01 AM IST
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बदायूं। सहसवान कोतवाली क्षेत्र में घरेलू विवाद में ससुरालियों ने विवाहिता को बेल्ट, लात-घूसों और चप्पलों से पीटने के बाद उसे एक साल के बेटे समेत घर से निकाल दिया गया।
गांव भवानीपुर खैरू निवासी अनम बी ने बताया कि उनका निकाह करीब सवा दो वर्ष पहले चाहत उर्फ राजिद अली के साथ हुआ था। उनका एक वर्ष का बेटा मोहम्मद आरिश है। अनम के मुताबिक, 13 सितंबर की दोपहर करीब 12 बजे घरेलू बात को लेकर ससुराल पक्ष के लोग उससे गालीगलौज करने लगे। विरोध करने पर पति चाहत उर्फ राजिद अली, ससुर शाहिद लाला, सास कमर जहां और ननद भूरी व मुस्कान ने उसकी बेल्ट, लात-घूसों और चप्पलों से पिटाई की।
मायके पक्ष के लोग पहुंचने बीच-बचाव का प्रयास किया। उनके साथ भी धक्का-मुक्की और अभद्रता की गई। इसके बाद अनम और उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी देते हुए पहने हुए कपड़ों में घर से बाहर निकाल दिया गया। सीओ सहसवान अशोक कुमार सिंह ने बताया कि जांच कराई जा रही है। संवाद
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गांव भवानीपुर खैरू निवासी अनम बी ने बताया कि उनका निकाह करीब सवा दो वर्ष पहले चाहत उर्फ राजिद अली के साथ हुआ था। उनका एक वर्ष का बेटा मोहम्मद आरिश है। अनम के मुताबिक, 13 सितंबर की दोपहर करीब 12 बजे घरेलू बात को लेकर ससुराल पक्ष के लोग उससे गालीगलौज करने लगे। विरोध करने पर पति चाहत उर्फ राजिद अली, ससुर शाहिद लाला, सास कमर जहां और ननद भूरी व मुस्कान ने उसकी बेल्ट, लात-घूसों और चप्पलों से पिटाई की।
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मायके पक्ष के लोग पहुंचने बीच-बचाव का प्रयास किया। उनके साथ भी धक्का-मुक्की और अभद्रता की गई। इसके बाद अनम और उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी देते हुए पहने हुए कपड़ों में घर से बाहर निकाल दिया गया। सीओ सहसवान अशोक कुमार सिंह ने बताया कि जांच कराई जा रही है। संवाद
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