Budaun News: ट्रैक्टर धुलाई को लेकर भाजपा के दो गुट भिड़े, पथराव

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सोमवार शाम करीब 6 बजे गांव सर्वा निवासी भारत सिंह ट्रैक्टर से धुलाई कर रहा था। इसी बात को लेकर भाजपा जिला मंत्री नीटू पाल के भाई और भतीजे से विवाद हो गया। धक्का-मुक्की से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक संघर्ष में बदल गया। करीब आधे घंटे तक दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे और पथराव हुआ। सूचना पर पीआरवी मौके पर पहुंची और पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई।झगड़े में भाजपा जिला मंत्री पक्ष के लोकेश, ज्ञानेश, दिव्या, उदयवीर, टेक सिंह व पूर्व सांसद के प्रतिनिधि सनवीर पाल पक्ष के देवीदास, नीरज, प्रीतम सिंह, भुवनेश, भारत सिंह सहित 10 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। सीओ अंशुमान श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद