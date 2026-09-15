Budaun News: ट्रैक्टर धुलाई को लेकर भाजपा के दो गुट भिड़े, पथराव
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:01 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:01 AM IST
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बिसौली। कोतवाली क्षेत्र के गांव सर्वा में बीच सड़क पर ट्रैक्टर खड़ा कर धुलाई करने को लेकर एक ही बिरादरी के भाजपा समर्थित दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे चले और पथराव हुआ। छतों से पथराव करने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। झगड़े में दोनों पक्ष के 10 लोग घायल हुए हैं।
सोमवार शाम करीब 6 बजे गांव सर्वा निवासी भारत सिंह ट्रैक्टर से धुलाई कर रहा था। इसी बात को लेकर भाजपा जिला मंत्री नीटू पाल के भाई और भतीजे से विवाद हो गया। धक्का-मुक्की से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक संघर्ष में बदल गया। करीब आधे घंटे तक दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे और पथराव हुआ। सूचना पर पीआरवी मौके पर पहुंची और पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई।
झगड़े में भाजपा जिला मंत्री पक्ष के लोकेश, ज्ञानेश, दिव्या, उदयवीर, टेक सिंह व पूर्व सांसद के प्रतिनिधि सनवीर पाल पक्ष के देवीदास, नीरज, प्रीतम सिंह, भुवनेश, भारत सिंह सहित 10 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। सीओ अंशुमान श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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सोमवार शाम करीब 6 बजे गांव सर्वा निवासी भारत सिंह ट्रैक्टर से धुलाई कर रहा था। इसी बात को लेकर भाजपा जिला मंत्री नीटू पाल के भाई और भतीजे से विवाद हो गया। धक्का-मुक्की से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक संघर्ष में बदल गया। करीब आधे घंटे तक दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे और पथराव हुआ। सूचना पर पीआरवी मौके पर पहुंची और पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई।
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झगड़े में भाजपा जिला मंत्री पक्ष के लोकेश, ज्ञानेश, दिव्या, उदयवीर, टेक सिंह व पूर्व सांसद के प्रतिनिधि सनवीर पाल पक्ष के देवीदास, नीरज, प्रीतम सिंह, भुवनेश, भारत सिंह सहित 10 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। सीओ अंशुमान श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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