Budaun News: अंडर-14 वर्षीय बालक हॉकी प्रतियोगिता में स्टेडियम ट्रेनिज बना चैंपियन

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पहला सेमीफाइनल स्टेडियम ट्रेनिज व एसके पब्लिक स्कूल के बीच खेला गया। इसमें स्टेडियम ट्रेनिज ने एसके पब्लिक स्कूल को 3-1 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। दूसरा सेमीफाइनल उच्च माध्यमिक विद्यालय बहेड़ी व स्टेडियम-बी के बीच खेला गया। इस कड़े मुकाबले में उच्च माध्यमिक विद्यालय बहेड़ी की टीम ने स्टेडियम बी को 3-2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई।फाइनल मुकाबला स्टेडियम ट्रेनिज टीम व उच्च माध्यमिक विद्यालय बहेड़ी के मध्य खेला गया, इसमें स्टेडियम ट्रेनिज ने 2-0 से मुकाबला जीत कर खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, क्रीड़ाधिकारी अमित रिछारिया, उप क्रीड़ाधिकारी नाजिया बेगम, हॉकी के जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा ने मेजर ध्यानचंद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। प्रतियोगिता में निर्णयक की भूमिका में शिवम कटियार, करिश्मा सोनकर, अजय पाल, प्रिंस, ताबिश अली, अंकुश, सैय्यद आबिद अली रहे। प्रतियोगिता के समापन पर मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता, जिला ओलंपिक अध्यक्ष राजन मेहरोत्रा एवं हॉकी अध्यक्ष ने खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किया।