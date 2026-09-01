राजा की सीकरी बवाल: ढीली पड़ी पुलिस की कार्रवाई, माहौल को सामान्य करा रहे अधिकारी

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पुलिस-प्रशासन की ओर से लगातार राजा की सीकरी गांव का भ्रमण कर गांव के माहौल का सामान्य कराए जाने की कोशिश की जा रही है। आला अधिकारी गांव में जाकर ग्रामीणों से बातचीत कर रहे है। बवाल में पुलिस की ओर से निर्दोष पर कार्रवाई नहीं की जाने की लगातार बात कही जा रही है। पुलिस की कार्रवाई से डरकर भागे लोगों से निर्दोष पर कार्रवाई नहीं करे जाने का आश्वासन देकर गांव में रहने आने की भी अपील की जा रही है। गांव में घटना के सातवें दिन भी पुलिस बल तैनात है। इसके साथ कई घरों में अभी तक ताले लटके हुए है। संवादआरोपियों की तलाश के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही है। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गांव के किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।अंशुमन श्रीवास्तव, सीओ बिसौलीएक अधिकारी के इशारे पर मौके से हटाया था भड़काने वाला युवक25 अगस्त को राजा की सीकरी गांव में एक पुलिस अधिकारी की ओर से लोगों को भड़काने वाले युवक को बवाल से कुछ समय पहले मौके से हटवाने की चर्चा हो रही है। घटना के दिन युवक पूरे दिन माहौल को भड़काने का प्रयास करता रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक के व्यवहार से स्थिति बिगड़ने की आशंका बढ़ गई थी। इसी बीच वहां मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने युवक को इशारा कर दिया था। इसके बाद युवक वहां से चला गया।