राजा की सीकरी बवाल: ढीली पड़ी पुलिस की कार्रवाई, माहौल को सामान्य करा रहे अधिकारी
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:54 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:54 AM IST
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बिसौली। फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के गांव राजा की सीकरी में सरकारी भूमि पर 25 अगस्त को डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपियों में पुलिस की कार्रवाई 13 गिरफ्तारी के बाद ढीली दिखाई दे रही है। पुलिस 4 महिलाओं सहित 13 नामजद लोगों की गिरफ्तारी के बाद अभी तक मुख्य आरोपी मान सिंह तक नहीं पहुंच चुकी है।
पुलिस-प्रशासन की ओर से लगातार राजा की सीकरी गांव का भ्रमण कर गांव के माहौल का सामान्य कराए जाने की कोशिश की जा रही है। आला अधिकारी गांव में जाकर ग्रामीणों से बातचीत कर रहे है। बवाल में पुलिस की ओर से निर्दोष पर कार्रवाई नहीं की जाने की लगातार बात कही जा रही है। पुलिस की कार्रवाई से डरकर भागे लोगों से निर्दोष पर कार्रवाई नहीं करे जाने का आश्वासन देकर गांव में रहने आने की भी अपील की जा रही है। गांव में घटना के सातवें दिन भी पुलिस बल तैनात है। इसके साथ कई घरों में अभी तक ताले लटके हुए है। संवाद
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आरोपियों की तलाश के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही है। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गांव के किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
अंशुमन श्रीवास्तव, सीओ बिसौली
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एक अधिकारी के इशारे पर मौके से हटाया था भड़काने वाला युवक
25 अगस्त को राजा की सीकरी गांव में एक पुलिस अधिकारी की ओर से लोगों को भड़काने वाले युवक को बवाल से कुछ समय पहले मौके से हटवाने की चर्चा हो रही है। घटना के दिन युवक पूरे दिन माहौल को भड़काने का प्रयास करता रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक के व्यवहार से स्थिति बिगड़ने की आशंका बढ़ गई थी। इसी बीच वहां मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने युवक को इशारा कर दिया था। इसके बाद युवक वहां से चला गया।
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पुलिस-प्रशासन की ओर से लगातार राजा की सीकरी गांव का भ्रमण कर गांव के माहौल का सामान्य कराए जाने की कोशिश की जा रही है। आला अधिकारी गांव में जाकर ग्रामीणों से बातचीत कर रहे है। बवाल में पुलिस की ओर से निर्दोष पर कार्रवाई नहीं की जाने की लगातार बात कही जा रही है। पुलिस की कार्रवाई से डरकर भागे लोगों से निर्दोष पर कार्रवाई नहीं करे जाने का आश्वासन देकर गांव में रहने आने की भी अपील की जा रही है। गांव में घटना के सातवें दिन भी पुलिस बल तैनात है। इसके साथ कई घरों में अभी तक ताले लटके हुए है। संवाद
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आरोपियों की तलाश के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही है। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गांव के किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
अंशुमन श्रीवास्तव, सीओ बिसौली
एक अधिकारी के इशारे पर मौके से हटाया था भड़काने वाला युवक
25 अगस्त को राजा की सीकरी गांव में एक पुलिस अधिकारी की ओर से लोगों को भड़काने वाले युवक को बवाल से कुछ समय पहले मौके से हटवाने की चर्चा हो रही है। घटना के दिन युवक पूरे दिन माहौल को भड़काने का प्रयास करता रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक के व्यवहार से स्थिति बिगड़ने की आशंका बढ़ गई थी। इसी बीच वहां मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने युवक को इशारा कर दिया था। इसके बाद युवक वहां से चला गया।
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