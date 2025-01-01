Budaun News: राखी बांधने के दिन बिलखते रहे तरुण के परिजन, बहन बोली-अब किसको राखी बांधूंगी

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तरुण की बहन अन्नू उसको याद कर बार-बार यही कहकर रोती रही, मैं अब किसको राखी बांधूंगी...। उसकी यह बात सुनकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं।अग्निवीर बनने का सपना आंखों में संजोकर रोज मैदान में पसीना बहाने वाले युवक तरुण और उसके दोस्त अर्पित को आसफपुर की ओर से तेज गति से आ रहे डंपर ने बृहस्पतिवार सुबह रौंद दिया था। हादसे में तरुण की मौत हो गई थी और घायल अर्पित का इलाज बरेली के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। बृहस्पतिवार की घटना के बाद शुक्रवार को भी परिवार में कोहराम मचा रहा।सीसी कैमरों की फुटेज खंगाल रही पुलिस- हादसे की जांच में पुलिस ने तेजी दिखानी शुरू कर दी है। घटना के खुलासे के लिए टीम गठित है। एसआई मदन पाल सड़क पर लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाल रहे हैं। वहीं, हादसे में घायल अर्पित का बरेली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिजन के मुताबिक उसकी हालत में बृहस्पतिवार की अपेक्षा शुक्रवार को कुछ सुधार है। परिवार को अब उसके जल्द स्वस्थ होकर घर लौटने की उम्मीद है।आगे एक बाइक से भी भिड़ा था डंपरगहोरा निवासी बबलू ने बताया कि वह बाइक से बिसौली जा रहे थे। बिजलीघर के सामने पीछे से तेज गति से डंपर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी और निकल गया। टक्कर लगने से उनकी बाइक का शीशा टूट गया और वह गिरने से बाल-बाल बचे। उसके मुताबिक डंपर की रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। बाद में जानकारी हुई कि यही डंपर दो युवकों की बाइक को भी टक्कर मारकर निकला था।डंपर की धरपकड़ के लिए जांच तेज कराई जा रही है। कुछ सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली है। शाम या सुबह तक डंपर ट्रेस होने की उम्मीद है।- अंशुमन श्रीवास्तव, सीओ बिसौली