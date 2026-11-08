Budaun News: रामनगला गांव का मुख्य रास्ता बना दलदल, ग्रामीण परेशान

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रमेश, किशन पाल, सोनू ने बताया कि गांव को जाने वाला मुख्य रास्ता कई वर्षों से जर्जर हालत में है। नेत्रपाल के मकान से छोटेलाल के मकान तक सड़क की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। रास्ते पर कीचड़ और दलदल होने से पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। बारिश के बाद समस्या और गंभीर हो जाती है।बावजूद इसके अब तक सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि इसी रास्ते से अधिकांश बच्चे स्कूल आते-जाते हैं। दलदल के कारण उनके कपड़े और जूते खराब हो जाते हैं। दोपहिया वाहन चालकों को भी निकलने में परेशानी होती है। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से सड़क का जल्द निर्माण कराने की मांग की है, ताकि आवागमन की समस्या से निजात मिल सके।सड़क के संबंध में संबंधित जेई से जानकारी मांगी गई है। कार्ययोजना अगर नहीं भेजी गई है तो इसको कार्ययोजना में शामिल कराया जाएगा। बजट आते ही सड़क बनवाई जाएगी। -नरेश कुमार, एक्सईएन, लोनिवि बदायूं