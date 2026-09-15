Budaun News: जिला अस्पताल के आईसीयू में पड़ा मिला ताला, सीएमएस ने मांगा मेटनर्स से स्पष्टीकरण

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जिला अस्पताल में स्थित आईसीयू में तीन प्रशिक्षित स्टाफ नर्स तैनात थी। एडी हेल्थ के निर्देश पर सीएमओ ने दूसरी जगह उन्हें स्थानांतरण कर दिया। वहीं, उनके स्थान तीन स्टाफ नर्स को भेजा गया, लेकिन उनके स्थान पर एक ही स्टाफ नर्स ने ज्वाइन किया, जबकि दो अन्य ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। ऐसे में ड्यूटी समय पूरा होने के बाद में आईसीयू में ताला डाल दिया जा रहा है। जब इसकी जानकारी सीएमएस को हुई तो उन्होंने मेटनर्स रीता सरन से स्पष्टीकरण मांगा है। इस संबंध में सीएमएस डॉ. सतीश नागर ने बताया कि निरीक्षण के दौरान इसकी जानकारी मिली। इस पर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही आईसीयू को खुलवा दिया गया है। संवाद

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बदायूं। जिला अस्पताल में स्थित आईसीयू कक्ष में स्टाफ तैनाती न होने के कारण वहां पर ताला डाल दिया गया। इस पर सीएमएस ने मेटनर्स से स्पष्टीकरण मांगा है।