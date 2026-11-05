Budaun News: शादी के नाम पर ठगी, महिला समेत कई पर रिपोर्ट दर्ज
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:43 AM IST
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:43 AM IST
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दातागंज। शादी के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने पति की तहरीर पर मधु नामक महिला और उसके परिजनों समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
पीड़ित मुन्ने सिंह का आरोप है कि गाजियाबाद निवासी सुनहरी ठाकुर ने बीमारी के इलाज के बहाने 60 हजार रुपये उधार लिए और अपनी बेटी मधु से शादी कराई। बाद में पता चला कि महिला पहले से शादीशुदा है। उसके बच्चे भी हैं। आरोप है कि वह पहले भी तीन शादियां कर चुकी है।
10 सितंबर को महिला पक्ष के सुनहरी ठाकुर, सूरज, कालू, बीना और दो अन्य अज्ञात आरोपी पक्ष तमंचे लेकर घर पहुंचे और गहने व नकदी से भरा बैग लूट ले गए। सीओ दातागंज अशेष नाथ सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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पीड़ित मुन्ने सिंह का आरोप है कि गाजियाबाद निवासी सुनहरी ठाकुर ने बीमारी के इलाज के बहाने 60 हजार रुपये उधार लिए और अपनी बेटी मधु से शादी कराई। बाद में पता चला कि महिला पहले से शादीशुदा है। उसके बच्चे भी हैं। आरोप है कि वह पहले भी तीन शादियां कर चुकी है।
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10 सितंबर को महिला पक्ष के सुनहरी ठाकुर, सूरज, कालू, बीना और दो अन्य अज्ञात आरोपी पक्ष तमंचे लेकर घर पहुंचे और गहने व नकदी से भरा बैग लूट ले गए। सीओ दातागंज अशेष नाथ सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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