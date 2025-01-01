Budaun News: पुआल के ढेर में लगी आग, 12 किसानों का पुआल जला

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मामले की सूचना ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वीरपाल, सुमित, अरविंद, अनीश पाल, बाबा जी, विमला देवी, शकील, जगदीश, राम अवतार, हरपाल, सुनील कुमार, रामलड़ते आदि किसानों ने बताया कि उनके सैकड़ों बीघा धान का पुआल लगा हुआ था। संदिग्ध स्थिति में आग लगने से उनका पूरा चारा जल गया।किसानों ने बताया कि अब उनके सामने पशुओं के चारे की समस्या खड़ी हो गई है। उन्होंने जिलाधिकारी से नुकसान का आकलन करके मुआवजा दिलाने की मांग की है। एसडीम सदर सांई आश्रित शाखमुरी ने बताया कि मौके पर लेखपाल को भेजकर स्थिति को दिखवाया जाएगा।