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Budaun News: पुआल के ढेर में लगी आग, 12 किसानों का पुआल जला

Wed, 11 Nov 2026 12:11 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:11 AM IST
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Fire breaks out in a pile of straw; straw belonging to 12 farmers burns down.
बदायूं के बिलहत में पुआल में लगी बुझाते फायर कर्मचारी और ग्रामीण। स्रोत ग्रामीण
बदायूं। बिनावर थाना क्षेत्र के गांव बिलहत में मंगलवार दोपहर संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के बाहर 12 से अधिक किसानों के रखे पुआल के ढेर में आग लग गई। ग्रामीण हाथों में बाल्टी-कनस्तर लेकर घटना की ओर दौड़ पड़े, लेकिन आग ने विकराल रूप ले लिया।
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मामले की सूचना ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वीरपाल, सुमित, अरविंद, अनीश पाल, बाबा जी, विमला देवी, शकील, जगदीश, राम अवतार, हरपाल, सुनील कुमार, रामलड़ते आदि किसानों ने बताया कि उनके सैकड़ों बीघा धान का पुआल लगा हुआ था। संदिग्ध स्थिति में आग लगने से उनका पूरा चारा जल गया।
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किसानों ने बताया कि अब उनके सामने पशुओं के चारे की समस्या खड़ी हो गई है। उन्होंने जिलाधिकारी से नुकसान का आकलन करके मुआवजा दिलाने की मांग की है। एसडीम सदर सांई आश्रित शाखमुरी ने बताया कि मौके पर लेखपाल को भेजकर स्थिति को दिखवाया जाएगा।
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