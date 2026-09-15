फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Entry to the stadium will no longer be permitted without online registration; new system implemented.

Budaun News: स्टेडियम में अब बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा प्रवेश, नई व्यवस्था लागू

Tue, 15 Sep 2026 02:05 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:05 AM IST
विज्ञापन
Entry to the stadium will no longer be permitted without online registration; new system implemented.
बदायूं। स्पोर्ट्स स्टेडियम में अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। सितंबर माह के बाद अब किसी भी खिलाड़ी को बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के स्टेडियम में प्रवेश नहीं मिलेगा।
विज्ञापन

खेल विभाग ने पारदर्शिता और रिकॉर्ड सुरक्षित करने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया शुरू की है। जिला क्रीड़ा अधिकारी अमित रिछारिया ने बताया कि पहले खिलाड़ी ऑफलाइन फॉर्म भरकर स्टेडियम में अभ्यास करते थे, जिससे कई बार फर्जी एंट्री और अव्यवस्था की शिकायतें आती थीं। अब सभी खिलाड़ियों को विभाग के पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। इसमें खिलाड़ी का नाम, उम्र, खेल, आधार कार्ड और फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद खिलाड़ी को एक यूनिक आईडी दी जाएगी, जिसके आधार पर ही उसे स्टेडियम में प्रवेश मिलेगा। बिना आईडी कार्ड के किसी भी कोच को खिलाड़ी को अभ्यास कराने की अनुमति नहीं होगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed