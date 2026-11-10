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Budaun News: दिवाली पर बदायूं डिपो ने तीन दिन में 1.50 करोड़ राजस्व कमाया

Tue, 10 Nov 2026 01:34 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 01:34 AM IST
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Budaun depot earned a revenue of 1.50 crore over three days during Diwali.
बदायूं। दिवाली पर बदायूं रोडवेज डिपो ने पिछले तीन दिन में करीब 1.50 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। यात्रियों की भीड़ के चलते डिपो की आय सामान्य दिनों की तुलना में दोगुनी से भी अधिक रही।
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बदायूं डिपो के एआरएम राजेश पाठक ने बताया कि सामान्य दिनों में डिपो की प्रतिदिन औसत आय 22 से 25 लाख रुपये होती है। दिवाली के अवसर पर दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और अन्य बड़े शहरों से अपने घर लौट रहे कामगारों और प्रवासी यात्रियों की वजह से डिपो की आय में जबरदस्त उछाल आया है। इन तीन दिनों में डिपो ने प्रतिदिन 45 से 50 लाख रुपये तक का राजस्व कमाया है, जो प्रदेश में पहले स्थान पर बताया जा रहा है।
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एआरएम के अनुसार, यात्रियों की सुविधा के लिए डिपो प्रशासन ने पहले से ही अतिरिक्त बसों की व्यवस्था कर रखी थी। दिल्ली, मुरादाबाद, बरेली, आगरा और लखनऊ जैसे प्रमुख रूटों पर अतिरिक्त फेरे लगाए गए। इसके साथ ही यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कर्मचारियों की ड्यूटी भी बढ़ाई गई, ताकि किसी भी यात्री को बस के लिए अधिक देर तक इंतजार न करना पड़े। दिवाली के बाद भी वापसी के यात्रियों की संख्या अधिक रहने की संभावना है। डिपो प्रशासन ने इसके लिए भी तैयारी कर ली है। दिल्ली रूट पर विशेष बसों का संचालन जारी रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता है।
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