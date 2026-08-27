Budaun News: राजकीय पॉलिटेक्निक में 5.47 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

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सेंटर को आधुनिक तकनीकी संसाधनों से सुसज्जित करने के लिए अत्याधुनिक मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें थ्रीडी प्रिंटर सहित कई आधुनिक मशीनें शामिल हैं। कुछ मशीनें राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर में पहुंच भी चुकी हैं। टाटा टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में युवाओं को रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, आधुनिक औद्योगिक तकनीक, स्मार्ट ऑटोमेशन तथा नवीनतम तकनीकी कौशल से संबंधित प्रशिक्षण एवं पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे।इससे छात्र-छात्राओं को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक एवं उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण प्राप्त होगा। सेंटर का मुख्य उद्देश्य युवाओं और उद्योगों के बीच मौजूद कौशल अंतर को कम करना है। सेंटर में स्थापित होने वाली अत्याधुनिक मशीनों, उपकरणों और स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से छात्रों को हैंड्स-ऑन एवं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी और उन्हें उद्योगों में बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।इधर,सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि उनका उद्देश्य युवाओं को अपने ही जनपद में विश्वस्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है, ताकि वे आधुनिक उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार होकर रोजगार प्राप्त करने के साथ-साथ स्वयं का रोजगार और स्टार्टअप भी स्थापित कर सकें। यह सेंटर युवाओं को केवल नौकरी पाने तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप की भावना को भी विकसित करेगा। उन्होंने बताया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना जनपद के तकनीकी विकास की एक नई पहचान बनेगी।