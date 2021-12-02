Bijnor News: ट्रेन की चपेट में आकर ग्रामीण की मौत

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हल्दौर। सोमवार को नगर के बल्दिया मार्ग स्थित रेलवे फाटक के पास बल्दिया निवासी ऋषिपाल (55) की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। वह घर से टहलने के लिए निकले थे। ग्रामीणों के अनुसार ऋषिपाल काफी समय से बीमार चल रहे थे। वह पक्षाघात से पीड़ित थे और उन्हें कम सुनाई देता था। रेलवे लाइन पार करते समय वह ट्रेन की चपेट में आ गए। ट्रेन चालक ने हादसे की सूचना स्टेशन मास्टर को दी। जानकारी मिलने पर थानाध्यक्ष विजेंद्र सिंह राठी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। सीओ सिटी अभय कुमार पांडेय ने बताया कि ऋषिपाल बीमार थे और उन्हें कम सुनाई देता था। मामले की जांच की जा रही है।