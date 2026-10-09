बिजनौर में मौसम: काली घटाओं से बदला मौसम, बूंदाबांदी और ओलावृष्टि; तापमान गिरने से गर्मी से राहत

बिजनौर जिले में शुक्रवार को काली घटाएं छाने के बाद मौसम का मिजाज बदल गया। कालागढ़ और अफजलगढ़ क्षेत्र में कहीं-कहीं बूंदाबांदी हुई, जबकि कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। बारिश और ओले पड़ने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। आसमान में बादल छाए रहने से जिले के अन्य क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है।

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