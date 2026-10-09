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बिजनौर में मौसम: काली घटाओं से बदला मौसम, बूंदाबांदी और ओलावृष्टि; तापमान गिरने से गर्मी से राहत

Fri, 09 Oct 2026 12:17 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनाैर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनाैर Published by: Dimple Sirohi Updated Fri, 09 Oct 2026 12:17 PM IST
सार

बिजनौर में शुक्रवार को मौसम बदलने से कालागढ़ और अफजलगढ़ में कहीं-कहीं बूंदाबांदी हुई और कुछ स्थानों पर ओले पड़े। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिली, जबकि अन्य क्षेत्रों में भी बारिश की उम्मीद बनी हुई है।

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Dark Clouds Bring Weather Change in Bijnor, Drizzle and Hail Lower Temperature
बिजनौर में बारिश - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बिजनौर जिले में शुक्रवार को काली घटाएं छाने के बाद मौसम का मिजाज बदल गया। कालागढ़ और अफजलगढ़ क्षेत्र में कहीं-कहीं बूंदाबांदी हुई, जबकि कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। बारिश और ओले पड़ने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। आसमान में बादल छाए रहने से जिले के अन्य क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है।

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काली घटाओं से बदला मौसम
शुक्रवार को बिजनौर के आसमान में काले बादल छा गए। मौसम में आए बदलाव के साथ कालागढ़ और अफजलगढ़ क्षेत्र में बूंदाबांदी हुई। कुछ स्थानों पर ओले पड़ने से मौसम का असर और स्पष्ट दिखाई दिया।
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तापमान गिरने से लोगों को राहत
बूंदाबांदी और ओलावृष्टि के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। बादल छाए रहने के कारण जिले के दूसरे इलाकों में भी बारिश होने की उम्मीद बनी हुई है।

बारिश की उम्मीद में किसानों की निगाहें आसमान पर
मौसम के बदले मिजाज के बीच जिले में तेज बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं, किसानों की निगाहें भी आसमान पर टिकी हैं। हालांकि, जिले में आगे कितनी बारिश होगी, यह मौसम की आगामी स्थिति पर निर्भर करेगा।

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