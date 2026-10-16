बिजनौर: पति ने दिया तीन तलाक, फिर से साथ रखने के लिए देवर से जबरन कराया हलाला; गिरफ्तार किया

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विज्ञापन पति ने मारपीट करते हुए महिला को तीन तलाक बोल दिया। फिर से निकाह के लिए आरोपी पति ने अपने छोटे भाई से हलाला कराया। हलाला की आड़ में जबरन दुष्कर्म करने वाले देवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पति समेत तीन नामजदों की तलाश की जा रही है।

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एसपी केके बिश्नोई ने बताया कि किरतपुर निवासी एक युवती का निकाह तीन साल पहले साहनपुर निवासी युवक से हुआ था। महिला का आरोप है कि पति, सास और दोनों देवर उसके साथ मारपीट करते थे। ससुराल में तीन माह के गर्भ को गिराने के लिए उसे दवा पिलाने का भी प्रयास किया गया। निकाह के एक साल के बाद ही पीड़िता को तलाक देकर घर से निकाल दिया गया।



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कुछ समय पहले उसने पूर्व पति के पास लौटने की इच्छा जताई। जिस पर उसके पति ने फिर से साथ रखने के लिए जबरन देवर से हलाला कराया। किरतपुर पुलिस ने पीड़िता के पति, सास समेत चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।