बिजनौर: पांचवीं पास टैक्सी चालक ने यूट्यूब से सीखा एटीएम में सेंधमारी का तरीका, साथी समेत गिरफ्तार

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पांचवीं तक पढ़े हुए टैक्सी चालक ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर एटीएम में सेंधमारी का तरीका सीख लिया। फिर साथी के साथ मिलकर भारतीय स्टेट बैंक की पुरानी मशीन वाले एटीएम को निशाना बनाने लगे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए एटीएम से नोट निकालने के मामले का खुलासा कर दिया है।

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एसपी केके बिश्नोई ने बताया कि थाना नजीबाबाद में वसीम निवासी गढ़मलपुर ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके एटीएम कार्ड से पांच हजार रुपये निकाल लिए गए। इसी तरह दस हजार रुपये निकालने की दूसरी प्राथमिकी हनीराज निवासी इस्सेपुर ने दर्ज कराई।

पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए आरिफ निवासी फुलसंदा और शकील निवासी छापीग्रान नहटौर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने ठगी का तरीका बताया तो पुलिस भी हैरत में पड़ गई।



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एसपी के अनुसार, दोनों आरोपी एसबीआई के उन एटीएम पर पहुंचते थे, जिनमें पुरानी मशीनें लगी हुई हैं। फिर एटीएम मशीन के कैश शटर के बाहर एक लोहे का बॉक्स चिपका दिया जाता था। यह बॉक्स हूबहू एटीएम मशीन का पार्ट ही लगता था। जब कोई एटीएम से पैसा निकालने के लिए आता था तो नोट एटीएम से निकलकर कैश शटर के बाहर लगे बॉक्स में गिर जाते थे। जबकि कार्ड धारक को लगता था कि नोट बाहर निकले ही नहीं।



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इसके साथ ही एटीएम कक्ष के अंदर आरोपी एक लकड़ी का बॉक्स भी चिपकाकर रखते थे। उस बॉक्स में एक मोबाइल फोन चालू हालत में होता था। एटीएम के आसपास ही खड़े होकर बॉक्स में रखे मोबाइल पर अनाउंस कर देते थे कि एटीएम मशीन में खराबी है, किसी दूसरे एटीएम से रकम निकाल लें, ताकि कार्ड धारक वहां से चला जाए।

अनाउंस करने के लिए अंदर बॉक्स में रखे मोबाइल की कॉल चालू रखते थे। जब कार्ड धारक एटीएम कक्ष से निकल जाता था तो आरोपी अंदर घुसकर कैश शटर के बाहर लगे बॉक्स को निकाल लाते थे, उसी में नोट भी मिलते। आरोपियों ने बिजनौर शहर में चार से पांच बार इसी तरह की घटना को अंजाम दिया।

आरोपियों के पास से एक कार, छह मोबाइल, चार बॉक्स और 6400 रुपये की नकदी बरामद हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान एएसपी सिटी डॉ. कृष्ण गोपाल सिंह, एएसपी देहात गौतम राय आदि मौजूद रहे।



नोएडा की खोड़ा कॉलोनी में भी एटीएम को बनाया था निशाना

पकड़ा गया आरिफ पांचवीं तक ही पढ़ा है। आरिफ ने साल 2024 में अफरोज के साथ मिलकर नोएडा की खोड़ा कॉलोनी में एटीएम को इसी तरह से निशाना बनाया था। हालांकि उस वक्त अफरोज ही पूरा तरीका जानता था, आरिफ को केवल साथ रखा था। बाद में आरिफ ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर धोखाधड़ी का तरीका सीखा।

इसके बाद लोहे का एक बॉक्स बनवाया, उसे चिपकाने के लिए टेप का इस्तेमाल, अंदर मोबाइल रखने के लिए लकड़ी का बॉक्स तैयार किए। अब आरिफ ने अपने साथ शकील को भी शामिल कर लिया था। शकील कक्षा दो तक ही पढ़ा हुआ है। दोनों आरोपी नहटौर से दिल्ली के लिए टैक्सी चलाते हैं। सवारियां नहीं मिलने पर एटीएम को निशान बनाने लगे थे।

