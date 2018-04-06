शहर चुनें

अपना शहर चुनें

Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor ›   ????? ??? ?? ????????? ??? ???? ????? ?????? ?? ???????

????? ??? ?? ????????? ??? ???? ????? ?????? ?? ???????

Meerut Bureau Updated Fri, 06 Apr 2018 12:52 AM IST
çÕÁÙõÚUÐ ØêÂè ÕôÇüU ·¤è ãUæ§üS·ê¤Ü ß §¢ÅUÚU ÂÚUèÿææ ·¤è ÌÁü ÂÚU ×ÎÚUâæ çàæÿææ ÕôÇüU ·¤è ÂÚUèÿææ Öè ÌèâÚUè ¥æ¢¹ ·¤è çÙ»ÚUæÙè ×ð´ ãUô´»èÐ ÕôÇüU ·¤è ÂÚUèÿææ 16 ¥ÂýñÜ âð àæéM¤ ãUô·¤ÚU 13 çÎÙ ×ð´ â×æŒÌ ãUô Áæ°¢»èÐ çÁÜð ×ð´ §â·ð¤ çÜ° 11 ÂÚUèÿææ ·ð´¤¼ý ÕÙæ° »° ãñ´UÐ
çÁÜæ ¥ËÂâ¢Ø·¤ ·¤ËØæ‡æ ¥çÏ·¤æÚUè Âýßè‡æ ·é¤×æÚU ç×Ÿæ ·ð¤ ¥ÙéâæÚU ×ÎÚUâæ ÕôÇüU ·¤è ÂÚUèÿææ 16 ¥ÂýñÜ âð àæéM¤ ãñ´UÐ çÁÜð ×ð´ ×ÎÚUâæ ÕôÇüU ·¤è ÂÚUèÿææ ·ð¤ ßð ãUè ×ÎÚUâð ·ð´¤¼ý ÕÙæ° »° ãñ¢U Áô ØêÂè ÕôÇüU ÂÚUèÿææ ·ð¤ ·ð´¤¼ý ÚUãU ¿é·ð¤ ãñ´UÐ ·ð´¤¼ý ·ð¤ ãUÚU ·¤ÿæ ×ð´ âèâèÅUèßè ·ñ¤×ÚðU Ü»ð ãUôÙð ÁM¤ÚUè ãñ´UÐ ÂýÕ¢Ï·¤ ß ÂýÏæÙæ¿æØôZ ·¤ô çãUÎæØÌ Îè »§ü ãñU ç·¤ ßð ØãU âéçÙçà¿Ì ·¤Úð´U ç·¤ ·¤ô§ü ·ñ¤×ÚUæ ¹ÚUæÕ ÙãUè´ ãUôÐ ç·¤âè Ì·¤Ùè·¤è ·¤×è ·ð¤ ·¤æÚU‡æ ·¤æ× ÙãUè´ ·¤ÚU ÚUãðU ·ñ¤×ÚðU ·¤ô ÆUè·¤ ·¤ÚUæ Üð´Ð ·ð´¤¼ý ÂÚU âèâèÅUèßè ·ñ¤×ÚUô´ ·¤è ÃØßSÍæ ¥ÂÇðUÅU ãUôÙð ·¤è ÁæÙ·¤æÚUè ¥ËÂ â¢Ø·¤ çßÖæ» ·¤ô Îð´Ð çÙÚUèÿæ‡æ ×ð´ ·¤ô§ü ·¤×è ç×ÜÙð ÂÚU ·¤æÚüUßæ§ü ãUô»èÐ ÕôÇüU âð ¥æ° ÂýàÙÂ˜æ ÚUôÁæÙæ âèâèÅUèßè ·ñ¤×ÚUô´ ·¤è çÙ»ÚUæÙè ×ð´ ¹éÜð´»ðÐ ÂýÏæÙæ¿æØü ·ð¤ ·¤æØæüÜØ ×ð´ ·ñ¤×ÚðU ÁM¤ÚU Ü»ð ãUô´Ð ÀUæ˜æ ÀUæ˜ææ¥ô´ ·ð¤ çÜ° ¥Ü»-¥Ü» àæõ¿æÜØ ãUô´Ð
ÕôÇüU Ùð ÂýßðàæÂ˜æ ×ÎÚUâæ ÂôÅüUÜ ÂÚU ÇUæÜð
çÁÜæ ¥ËÂâ¢Ø·¤ ¥çÏ·¤æÚUè Âýßè‡æ ·é¤×æÚU ç×Ÿæ ·ð¤ ¥ÙéâæÚU çÁÜð ·ð¤ ×ÎÚUâô´ ·ð¤ 5,888 Õ‘¿ð ¥æçÜØæ ¥ÍæüÌ ãUæ§üS·ê¤Ü, ¥æçÜ× ¥ÍæüÌ ÕæÚUãUßè´, ·¤æçÁÜ ¥ÍæüÌ SÙæÌ·¤ ÌÍæ È¤æçÁÜ ¥ÍæüÌ ÂÚUæSÙæÌ·¤ ÂÚUèÿææ ×ð´ àææç×Ü ãUô´»ðÐ ÂÚUèÿææçÍüØô´ ·ð¤ ÂÚUèÿææ Âýßðàæ Â˜æ ×ÎÚUâô´ ·ð¤ ÂôÅüUÜ ÂÚU ÇUæÜ çÎ° »° ãñ´UÐ ×ÎÚUâô´ ·ð¤ ÂýÏæÙæ¿æØü Âýßðàæ Â˜æ çÙ·¤æÜ·¤ÚU Õ‘¿ô´ ·¤ô çßÌçÚUÌ ·¤ÚU Îð´Ð ×ÎÚUâæ ÕôÇüU Ü¹Ùª¤ âð ©UžæÚU ÂéçSÌ·¤æ°¢ ¥æ »§ü ãñ¢UÐ ÙêÚUÂéÚU çSÍÌ ×ÎÚUâð ·¤ô ·¤æçÂØô´ ·¤æ çßÌÚU‡æ ·ð´¤¼ý ÕÙæØæ »Øæ ãñUÐ ·ð´¤¼ý ÃØßSÍæÂ·¤ ·¤æçÂØæ¢ ÙêÚUÂéÚU âð ÂýæŒÌ ·¤ÚU Üð´Ð

ÇUè°× ·¤è ¥ŠØÿæÌæ ßæÜè âç×çÌ ÌØ ·¤ÚðU»è âð€ÅUÚU ÁôÙÜ ×çÁSÅþðUÅU
çÕÁÙõÚUÐ çÁÜæ ¥ËÂâ¢Ø·¤ ¥çÏ·¤æÚUè ·ð¤ ¥ÙéâæÚU ×ÎÚUâæ ÕôÇüU ·¤è ÂÚUèÿææ ·ð¤ â¢¿æÜÙ ·ð¤ çÜ° ÇUè°× ·¤è ¥ŠØÿæÌæ ×ð´ âç×çÌ »çÆUÌ ãñUÐ çÁÜæ ¥ËÂâ¢Ø·¤ ¥çÏ·¤æÚUè, ÇUè¥æ§ü¥ô°â ÌÍæ Õè°â° âç×çÌ ·ð¤ âÎSØ ãñ´UÐ ·¤æçÂØô´ ·ð¤ â¢·¤ÜÙ ·ð´¤¼ý ÕÙæÙð ¥æñÚU ÁôÙÜ ß âð€ÅUÚU ×çÁSÅþðUÅU ·¤è çÙØéç€Ì ·ð¤ çÜ° ¥»Üð âŒÌæãU ÕñÆU·¤ ãUôÙð ·¤è â¢ÖæßÙæ ãñUÐ
Øð ÕÙæ° »° ãñ´U ÂÚUèÿææ ·ð´¤¼ý
ÂÚUèÿææ ·ð´¤¼ý ÂÚUèÿææÍèü ·¤è â¢Øæ
çÕÁÙõÚU §¢ÅUÚU ·¤æòÜðÁ (çÕÁÙæñÚU) 230

°×Áè°×Âè §¢ÅUÚU ·¤æòÜðÁ (ç·¤ÚUÌÂéÚU) 1015

ã¸UÎØæÙ¢Î §¢ÅUÚU ·¤æÜðÁ (ÛææÜê) 274

ÙÁèÕéÎÎôËÜæ ÕæçÜ·¤æ §¢ÅUÚU ·¤æòÜðÁ (ÙÁèÕæÕæÎ) 457

ÂçŽÜ·¤ §¢ÅUÚU ·¤æòÜðÁ ÁñÌÚUæ 603
°×°× §¢ÅUÚU ·¤æòÜðÁ Ù»èÙæ 383
°×€Øê §¢ÅUÚU ·¤æÜð¿Á SØæðãUæÚUæ 214
ÂçŽÜ·¤ §¢ÅUÚU ·¤æòÜðÁ âãUâÂéÚU 594
°¿âè°× §¢ÅUÚU ·¤æòÜðÁ ·¤æâ×ÂéÚU »É¸Uè 186
§àæÚUÈ¤ Á·¤æçÚUØæ §¢ÅUÚU ·¤æòÜðÁ ÙêÚUÂéÚU 968
°×°× §¢ÅUÚU ·¤æòÜðÁ ¿æ¢ÎÂéÚU 964

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

Spotlight

Salman Khan
Bollywood

जिस जेल में सलमान ने दिखाया दबंग अंदाज, वहीं पर है जान का खतरा, DIG के दावे पर उठे सवाल

5 अप्रैल 2018

सलमान खान
Bollywood

सलमान खान के जेल जाते ही सामने आए वकील,कोर्ट के फैसले पर उठाए 2 बड़े सवाल

5 अप्रैल 2018

Samir Soni
Bollywood

सलमान के सपोर्ट में उतरा बॉलीवुड, मामले में बरी एक्ट्रेस के पति ने कहा, 'न्याय अधूरा'

5 अप्रैल 2018

sushmita sen
Bollywood

सलमान खान की 'पत्नी' ने डाली हॉट तस्वीर तो मिला प्रपोजल, 'मुझसे शादी करोगी'

5 अप्रैल 2018

Salman Khan
Bollywood

बॉलीवुड के इकलौते एक्टर हैं सलमान, जिनके नाम पर दर्ज ये 10 बड़े रिकॉर्ड कोई तोड़ न पाया

5 अप्रैल 2018

Artificial intelligence
Science Wonders

अन्य ग्रहों पर जीवन की भविष्यवाणी करेंगे वैज्ञानिक, कर रहे इस रहस्यमयी प्रोजेक्ट पर काम

5 अप्रैल 2018

सलमान खान
Bollywood

पहले भी असलियत में 3 बार जेल में रह चुके हैं सलमान खान, जानिए कब और कैसे

5 अप्रैल 2018

facebook
Weird Stories

फेसबुक अकाउंट डिलीट किया तो होगा ये बड़ा नुकसान, रिसर्च में सामने आई चौंकाने वाली बात

5 अप्रैल 2018

Salman Khan
Bollywood

जेल जाने से पहले गर्लफ्रेंड को यह तोहफा दे गए सलमान खान

5 अप्रैल 2018

Salman Khan and Saif
Bollywood

काले हिरण मामले के जांच अधिकारी का 20 साल बाद बड़ा खुलासा, सैफ-सलमान निशाने पर

5 अप्रैल 2018

Most Read

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
Lucknow

यूपी में प्रशासनिक फेरबदल, 20 ट्रेनी आईपीएस अफसरों सहित 21 के तबादले, देखें पूरी लिस्ट

यूपी में बृहस्पतिवार शाम को प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 21 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। जिसमें से 20 ट्रेनी आईपीएस अफसर हैं। देखें, पूरी लिस्ट-

5 अप्रैल 2018

छात्रसंख्या बढ़ाने को मनाया जाएगा प्रवेशोत्सव
Nainital

छात्रसंख्या बढ़ाने को मनाया जाएगा प्रवेशोत्सव

6 अप्रैल 2018

lalu yadav son tej pratap can marry with former bihar CMs daroga rai grand daughter
Bihar

तेजप्रताप के सिर सजेगा दूल्हे का सेहरा, बिहार के पूर्व सीएम की पोती बनेगी लालू की बहू

5 अप्रैल 2018

काश्तकारों की समस्या में साथ खड़ी है सरकार: मुख्य सचिव
Nainital

काश्तकारों की समस्या में साथ खड़ी है सरकार: मुख्य सचिव

6 अप्रैल 2018

रामनगर के हरीश ने छह स्वर्ण पदक जीते
Nainital

रामनगर के हरीश ने छह स्वर्ण पदक जीते

6 अप्रैल 2018

हल्द्वानी की बेटी ने बॉलीवुड में बनाई पहचान
Nainital

हल्द्वानी की बेटी ने बॉलीवुड में बनाई पहचान

6 अप्रैल 2018

मुख्यमंत्री योगी को मांगपत्र सौंपते पीसीएस अफसर।
Lucknow

सीएम योगी से मिलकर पीसीएस अफसरों ने मांगा प्रमोशन, गनर और एसी गाड़ी

6 अप्रैल 2018

kejriwal
Delhi NCR

CM केजरीवाल को मानहानि मामले में लगा जोर का झटका

5 अप्रैल 2018

एक सरकारी विद्यालय ऐसा भी.............
Lalitpur

एक सरकारी विद्यालय ऐसा भी.............

6 अप्रैल 2018

जंगलात की टीम ने अवैध खनन सामग्री जब्त कर वाहन किया सीज।
Nainital

जंगलात की टीम ने अवैध खनन सामग्री जब्त कर वाहन किया सीज।

6 अप्रैल 2018

Related Videos

सीआरपीएफ के जवान ने नाबालिक से किया रेप, तस्वीरें की वायरल

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नाबालिक लड़की से रेप कर उसका वीडियो और तस्वीरें वायरल करने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात ये है कि नाबालिक से दुष्कर्म करनेवाला सीआरपीएफ का जवान है।

4 अप्रैल 2018

BIJNOR 1:32

भारत बंद के दौरान फंसी एंबुलेंस, कंधे पर लेकर दौड़ा बेटा, पिता की मौत

3 अप्रैल 2018

dalit 3:02

विरोध प्रदर्शन करते दलित समुदाय के लोगों ने बागपत से लेकर बिजनौर तक किया ये

2 अप्रैल 2018

बिजनौर महाचौपाल 1:04

महिला दिवस पर ‘महाचौपाल’ का आयोजन, 50 महिलाएं सम्मानित

8 मार्च 2018

बीजेपी 0:51

बीजेपी विधायक लोकेंद्र चौहान की अंतिम विदाई में रोया पूरा गांव!

23 फरवरी 2018

Recommended

बीएड प्रवेश परीक्षा
Moradabad

बीएड प्रवेश परीक्षा

6 अप्रैल 2018

रेल मंत्री से मिले सांसद सतपाल और सर्वेश
Moradabad

रेल मंत्री से मिले सांसद सतपाल और सर्वेश

6 अप्रैल 2018

रेलवे स्टेशन पर पकड़ा फर्जी टीटीई
Moradabad

रेलवे स्टेशन पर पकड़ा फर्जी टीटीई

6 अप्रैल 2018

कहीं बलियों के सहारे तार तो कहीं लटकी बिजली लाइन
Moradabad

कहीं बलियों के सहारे तार तो कहीं लटकी बिजली लाइन

6 अप्रैल 2018

पति-पत्नी को जहरीला पदार्थ खिलाने के मामले में एक नामजद, तीन पर केस दर्ज
Sirsa

पति-पत्नी को जहरीला पदार्थ खिलाने के मामले में एक नामजद, तीन पर केस दर्ज

6 अप्रैल 2018

दीवार में सेंध लगाकर हजारों का सामान ले उड़े चोर
Sirsa

दीवार में सेंध लगाकर हजारों का सामान ले उड़े चोर

6 अप्रैल 2018

आज का मुद्दा
View more polls

अमर उजाला ऐप चुनें

सबसे तेज अनुभव के लिए

क्लिक करें Add to Home Screen
ADD करें अमर उजाला वैब ऐप और पायें एक Android Phone जीतने का मौका!
  • Downloads

Follow Us

Today's e-Paper

News From Indian States

Sports News

Lifestyle

Entertainment News

Latest News
E-Paper
Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen.

Other Properties:

© 2017-18 Amar Ujala Publications Ltd.