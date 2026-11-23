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मुख्य अतिथि भदोही के क्षेत्राधिकारी सुमित त्रिपाठी ने नन्हे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। कहा कि बच्चों को हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन्होंने बच्चों को नई चीजें सीखने, मेहनत करने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्रतियोगिता का आयोजन चार आयु वर्गों में किया गया, जिसमें अंडर-5, अंडर-7, अंडर-9 एवं अंडर-11 वर्ग शामिल थे। जिसमें अंडर-5 वर्ग में प्रथम पुरस्कार भव्या यादव, द्वितीय शन्वी जायसवाल व तृतीय पुरस्कार सात्विक केसरी को मिला।इसी तरह अंडर सात वर्ग में कनक बिंद प्रथम, ओजस यादव द्वितीय और कियांश ने तीसरा स्थान पाया और अंडर नौ में आरव राज और अंडर-11 वर्ग आयुष सिंह पहले स्थान पर रहे। संचालन प्रभात यादव ने किया। मौके पर द्वारिका यादव, सानिया अंसारी, शमा परवीन, सुनील केसरी, प्रिंसिपल दिव्या, सुनेजा आदि रहे।