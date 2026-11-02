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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Unveiling of Dr. Ambedkar's statue in Dudwa Dharampuri village

Bhadohi News: डुडवा धरमपुरी गांव में डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण

Mon, 02 Nov 2026 01:30 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:30 AM IST
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Unveiling of Dr. Ambedkar's statue in Dudwa Dharampuri village
डुडवा धरमपुरी में बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करते अति​थि। संवाद
भदोही ब्लॉक के डुडवा धरमपुरी गांव में रविवार को बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की एक नई प्रतिमा स्थापित की गई है। गांव के ग्राम प्रशासक कलंदर गौतम ने विधिवत डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। बताया कि गांव में 20 साल पहले गांव के लोगों के सहयोग से प्रतिमा स्थापना की गई थी, लेकिन बीते दिनों एनएचएआई की ओर से हाईवे 731 बी के निर्माण के दौरान यह प्रतिमा हटा दी गई। जिसके बाद एनएचएआई की ओर से ही नई प्रतिमा की स्थापना गांव में नई जगह पर की जा रही है। इस मौके पर अवधेश गौतम, विजय बौद्ध, तुलसी बौद्ध और धर्मराज गौतम मौजूद रहे। संवाद
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