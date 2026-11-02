Bhadohi News: डुडवा धरमपुरी गांव में डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:30 AM IST
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:30 AM IST
विज्ञापन
भदोही ब्लॉक के डुडवा धरमपुरी गांव में रविवार को बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की एक नई प्रतिमा स्थापित की गई है। गांव के ग्राम प्रशासक कलंदर गौतम ने विधिवत डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। बताया कि गांव में 20 साल पहले गांव के लोगों के सहयोग से प्रतिमा स्थापना की गई थी, लेकिन बीते दिनों एनएचएआई की ओर से हाईवे 731 बी के निर्माण के दौरान यह प्रतिमा हटा दी गई। जिसके बाद एनएचएआई की ओर से ही नई प्रतिमा की स्थापना गांव में नई जगह पर की जा रही है। इस मौके पर अवधेश गौतम, विजय बौद्ध, तुलसी बौद्ध और धर्मराज गौतम मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन