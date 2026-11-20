- सात दिसंबर को आयोजित होगी विशेष भजन संध्यासंवाद न्यूज एजेंसीभदोही। आगामी 30 नवंबर से भदोही नगर में आध्यात्मिक और धार्मिक उल्लास का माहौल बनने जा रहा है। शिवानंद भाई श्री महाराज के सानिध्य में श्री इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन के सफल संचालन और जन-जन तक इसका संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से आज प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी गई।पत्रकारों से शिवानंद महाराज ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का यह दिव्य अनुष्ठान 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक चलेगा। कथा की पूर्णाहुति के बाद 7 दिसंबर को भजन संध्या से इसका समापन होगा। इस दौरान संगीता खन्ना, आरती सिंह, विनीत बरनवाल, रीना बरनवाल, प्रीति बरनवाल, संध्या बरनवाल, अवनीश सिंह, शिवनारायण दुबे, धीरज राय आदि मौजूद रहे।